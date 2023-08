Ecco i gironi di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

La Lega Nazionale Dilettanti della Lombardia ha reso nota la composizione dei gironi delle categorie Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria maschile e dell’Eccellenza Femminile.

ECCELLENZA – Il girone A di Eccellenza è “infarcito” di formazioni varesine: troviamo infatti la Caronnese retrocessa dalla serie D, l’ambiziosa Fbc Saronno promossa dalla Promozione, le veterane Sestese (affidata alla guida dell’esperto Giuliano Melosi) e Verbano del patron Barbarito, la Solbiatese che tutti danno come favorita d’obbligo e la Vergiatese, altra compagine che vuole ben figurare. “Vicine di casa” la temibile Ardor Lazzate di mister Fedele regina del calciomercato estivo e la Castanese, mentre le altre arrivano da più lontano: le blasonate Pavia e Oltrepò, il Meda appena ripescato, il Magenta di mister Lorenzi, l’Fc Milanese, Accademia Vittuone, Calvairate, Accademia Pavese San Genesio, Casteggio.

PROMOZIONE – Si annuncia divertente e combattuto il girone A di Promozione. Gavirate e Cantù, retrocesse dall’Eccellenza, promettono di fare fuoco e fiamme per risalire la china, ma occhio alle neopromosse Accademia BMV, Canegrate, Ceriano Laghetto, Gallarate (ripescata da poche ore) e Pro Azzurra Mozzate (fresca di fusione con il Turate). Le varesotte sono Aurora CMC Uboldese, Besnatese, CAS Sacconago, Gallarate, Gavirate, Ispra e Valle Olona, dal legnanese arrivano Accademia BMV e Canegrate, mentre completano il girone Ceriano Laghetto, Esperia Lomazzo, la Pro Azzurra Mozzate e Universal Solaro, Baranzatese, Castello Città di Cantù e Lentatese.

PRIMA CATEGORIA – Nel girone A di Prima Categoria sono quindici squadre della provincia di Varese, con la Folgore Legnano che completa il quadro delle partecipanti con un innesto di assoluto livello. Promettono di darsi battaglia per salire in Promozione una serie di vecchie conoscenze della categoria e alcune interessanti novità: occhio alla Nuova Abbiate di mister Caon, ma non si possono dimenticare Arsaghese, Cantello Belfortese, la neoripescata Ceresium Bisustum, il blasonato Tradate, il Morazzone dei “vecchietti terribili” Ghizzi, Libralon e Vezzoli che vuole tornare in Promozione al più presto, l’ambizioso Luino, l’Olimpia Tresiana, la storica Union Villa Cassano, il Victoria, il giovane San Michele, il Gorla Minore, il Laveno del presidente Castelli che punta sui ragazzi del vivaio, il Lonate Ceppino rinnovato e la Sommese della coppia Conti/Brun che non sbaglia un colpo da tante stagioni.

SECONDA CATEGORIA – Tre i gironi che coinvolgono le squadre del Varesotto in Seconda Categoria.

Nel girone X si sfideranno Angerese, Aurora Induno, Bosto, Buguggiate, Caesar, Caravate, Cuassese, Don Bosco, Eagles Caronno Varesino, France Sport, Gazzada Schianno, Jeraghese, Oratorio Di Cuvio, Ponte Tresa, Union Tre Valli e Valceresio.

Nel girone Z ecco Antoniana, Ardor, Beata Giuliana, Coarezza, Lainatese, Marnate Gorla, Mocchetti, Oratorio Lainate Ragazzi, Oratorio San Francesco, Pro Juventute, San Giorgio, San Marco, Solbiatese, Torino Club Marco Parolo, Virtus Cantalupo, Union Oratori Castellanza.

Nel girone H un mix fatto di Bulgaro, Cascina Mamete, Casnatese, Cesano Maderno, Gerenzanese, Giussano Calcio, Molinello Asd, Novedrate, Oratorio Figino Calcio, Polisportiva Veranese, Stella azzurra arosio, Virtus Calcio Cermenate, Colgiatese, Dal Pozzo, Amor Sportiva, Cistellum 2016.

ECCELLENZA FEMMINILE – Nell’Eccellenza Femminile il Città di Varese di mister Andrea Bottarelli se la vedrà con altre 15 formazioni, tra le quali il Laveno Mombello. Con le due Varesotte troviamo Academy Montorfano Rovato, Albosaggia Ponchiera, Casalmartino, Cesano Boscone Idrostar, Città Di Brugherio, Crema, Cus Bicocca, Doverese, Fiamma Monza, Football Club Parabiago, Lesmo, Sedriano, Women Rivazzanese, 3Team Brescia.