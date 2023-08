Lago Maggiore in secca, tra l’isola Bella e lo scoglio della Malghera c’è un velo d’acqua

La foto scattata dal fotografo milanese Jacopo Belloni (Messymind design) mostra chiaramente quanto sia basso il lago Maggiore (che in questi giorni ha recuperato qualche cm assestandosi attorno ai 192.68 slm, comunque un metro sotto la media, ndr). L’immagine mostra l’isolotto tra la residenza dei Borromeo e l’Isola dei Pescatori il cui tratto di lago è praticamente ridotto al minimo.

In questi giorni è in atto una polemica sul livello dell’acqua del lago tra le autorità che gestiscono la navigazione sul lago (fortemente a rischio) e gli agricoltori che utilizzano l’acqua per irrigare i campi della pianura sottostante.