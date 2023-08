Leon-Castellanzese, vittoria neroverde in rimonta

Sul sintetico della “Leon Arena” la Castellanzese batte in rimonta 3-2 la Leon con la doppietta di Marco Pastore – una su calcio di rigore e l’altra su azione personale – e con il gol di Mathias Serra allo scadere del match (foto d’archivio).

Per i padroni di casa a segno Sonzogni anch’esso su tiro dagli undici metri e autorete di Ayoukoue.

CRONACA

Moduli differenti per le due squadre, con i neroverdi che propongono il solito 3-5-2 mentre il Leon del tecnico José Ignacio Joelson si presenta al via con un 4-3-3.

Al ventiseiesimo si fanno vedere in avanti gli aranciogrigiorossi, con una insidiosa punizione di prima di Comelli, deviata in calcio d’angolo. Dal successivo corner scaturisce un fallo di Ayokoue che, nel tentativo di anticipare l’avversario, tocca il pallone con il braccio, inducendo l’arbitro a fischiare il calcio di rigore.

Dagli undici metri Sonzogni non sbaglia, insaccando alle spalle di Spada il pallone del vantaggio per i padroni di casa.

I neroverdi riprendono a macinare gioco, sfiorando il pareggio al trentatreesimo con Tirapelle, autore di un tiro da posizione defilata e destinato sul palo lungo alla destra di Detoni, che sfila sul fondo di poco.

Rigore da una parte e dall’altra, con la Castellanzese che pareggia i conti al trentaseiesimo su penalty concesso per un fallo di mano di Bonalumisu tentativo di colpo di testa di Compagnoni. Sul dischetto si presenta Marco Pastore che non lascia scampo al portiere avversario.

Negli ultimi cinque minuti prima dell’intervallo il Leon colleziona due nitide occasioni da rete, prima con El Kadiri e successivamente con Comelli, sulle quali Spada si fa trovare pronto e preparato, deviando le conclusioni d’istinto.

La rapida tromba d’aria con il forte acquazzone che si abbatte su Vimercate nell’intervallo sembra minacciare la ripresa, che fortunatamente ricomincia regolarmente.

Nella ripresa la squadra di casa riesce a riportarsi in vantaggio al terzo minuto, con la sfortunata autorete di Ayoukoue su azione di calcio d’angolo. La Leon prova a chiuderla al dodicesimo, con il tiro di Sula – subentrato all’intervallo – da distanza ravvicinata sul quale Spada riesce a intervenire con prontezza di riflessi e a deviare in calcio d’angolo.

Al diciassettesimo è invece Piscitelli ad andare vicinissimo alla terza marcatura, colpendo di testa, in maniera quasi involontaria, la traversa.

Ancora Marco Pastore, al ventiduesimo, questa volta su insistita azione personale, sigla il nome sul tabellino dei marcatori, riuscendo a sfuggire al suo marcatore e a involarsi verso la porta; il piatto destro che segue non lascia scampo al portiere avversario.

I neroverdi ci credono ancora di più e spingono forti sull’acceleratore; è Mandelli, anch’esso subentrato nella ripresa, a trovare lo spazio giusto ma il tiro viene “strozzato” troppo finendo la sua corsa sul fondo del campo.

Quando tutto fa presagire che la partita possa terminare in parità, ecco il guizzo del giovane 2005 Mathias Serra, che sfrutta alla perfezione una punizione calciata da Marmo, trovando lo spazio giusto per insaccare il definitivo 3-2.

TABELLINO

LEON – CASTELLANZESE 2-3 (1-1)

RETI: 28’ pt rig. Sonzogni (L), 36’ pt rig. Pastore (C), 3’ st aut. Ayokoue (L), 22’ st Pastore (C), 44′ st Serra (C)

LEON (4-3-3): Detoni; Bassani, Bonalumi, Basilico, Galimberti; Sonzogni, Simonetti, El Kadiri, Bonseri, Gorghelli, Comelli. A disposizione: Ferrari, Triberti, Piscitelli, Marcantonio, Sula, Pelle, Pascuzzo, Caizza, Ferre, Brambilla. Allenatore: José Inacio Joelson

CASTELLANZESE (3-5-2): Spada; Reggiori, Compagnoni, Arcangeloni; Tirapelle, Arrigoni, Boccadamo, Di Nardo, Ayokoue; Bigotto, Pastore. A disposizione: Poli, Bernardi, Cerlesi, Mandelli, Duchini, Raso, Valsecchi, Vitali, Marchioro, Marmo, Bulaukin, Midaglia, Serra. Allenatore: Manuel Scalise

ARBITRO: Edoardo Pulici; assistenti Giuseppe Rianna e Aurelio Cattafi

AMMONITI: 45’ pt Sonzogni (L), 21’ st Tirapelle (C).

ESPULSI: nessuno

RECUPERO: 1′ + 1′

Le dichiarazioni di Mister Manuel Scalise al termine dell’amichevole: “Sono ragazzi perbene, che lavorano molto bene, anche oggi hanno fatto tutto nella giusta maniera e andiamo avanti su questa strada; abbiamo giocato contro una squadra forte, con sei Under in campo nel primo tempo di cui tre 2005. Loro sono una squadra che deve vincere il campionato di Eccellenza, noi abbiamo sofferto quando c’era da soffrire ma i ragazzi sono stati bravi. Siamo stati fermi parecchio per questa improvvisa tromba d’aria, poi quando siamo rientrati in campo abbiamo preso subito il gol dopo pochi minuti ma i ragazzi hanno reagito benissimo, mettendo in campo una buona prestazione. Il bilancio di queste amichevoli è positivo, abbiamo lavorato bene in questo ritiro, l’unica nota dolente sono due traumi contusivi, Sassaro e Compagnoni, che speriamo possano risolversi rapidamente. Siamo pronti ad iniziare con la Coppa Italia, per noi è importante quindi dobbiamo pensare a fare una gran partita”.