Locarno festeggia Adamina, 101 anni con il sorriso

Dopo Maria Tosi che ha festeggiato il secolo a Solduno, Locarno celebra un altro anniversario a tre cifre. Allegra e vispa ospite della Tertianum Residenza al Lido, la signora Adamina ha festeggiato le 101 primavere lo scorso 27 agosto, proprio in concomitanza con le giornate speciali per i 35 anni della struttura in cui soggiorna ormai da lungo tempo. Sempre in ottima forma, la signora Adamina è stata festeggiata dalla direttrice Natascha Colucci e da tutto il personale, così come dai familiari e dagli amici.

Durante questi particolari giorni celebrativi, non è mancato un momento ufficiale, organizzato per l’occasione al ristorante Farfalla della Residenza al Lido, che ha visto la municipale Nancy Lunghi rendere visita all’ultracentenaria, porgendole i più sentiti auguri a nome del Municipio, dei collaboratori dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza e consegnandole un dolce pensiero.

Vedova di Luciano, sposato nel 1949 e scomparso da ormai oltre 40 anni, la signora Adamina non si azzarda nel voler fornire il suo personale elisir di lunga vita. “Di certo il fattore genetico svolge la sua parte”, spiega la figlia Daniela Bernasconi. “Per il resto… durante la sua vita è sempre stata molto disciplinata e non si è mai lasciata andare a particolari eccessi”. Ma al cioccolato, comunque, non ha mai rinunciato. Alla signora Adamina il Municipio di Locarno, assieme ai suoi collaboratori e a tutta la popolazione, rinnova i suoi migliori auguri per il traguardo raggiunto e formula i migliori auspici per altri cento anni da trascorrere in salute.