Nuovi appuntamenti di “Esterno Notte” a Marchirolo e Varese

Proseguono gli appuntamenti di “Esterno Notte“.

Questa sera, mercoledì 30 agosto, alle 21.15 a Marchirolo, ci sarà la proiezione di “Raffaello – Il giovane prodigio“, potente documentario che racconta la vita e soprattutto l’arte di Raffaello. Capace di narrare senza essere pedagogico o eccessivamente verboso, il film racconta con grande precisione la forza sublime della sua arte. Ingresso gratuito.

Giovedì 31 agosto alle 21.15 ai Giardini Estensi di Varese sarà proiettato “Denti da squalo” (nella foto). Sarà ospite il regista Davide Gentile.

Walter, 13 anni, vaga apparentemente senza meta per il litorale romano. È un luogo affascinante e misterioso a catturare la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile. Ingresso € 3,50.

Martedì 5 settembre alle 21 ai Giardini Estensi di Varese è in programma la proiezione di “Yaya e Lennie – The Walking Liberty“. L’introduzione sarà a cura dell’illustratore e storyteller Fabio Folla.

La storia racconta di Yaya e Lennie, inseparabili amici che si prendono cura l’uno dell’altra e cercano di arrivare alla mirabolante “terra della musica”. Sul loro cammino, oltre ai pericoli naturali, c’è la minaccia dell’Istituzione, simbolo dell’ordine perduto i cui militari pattugliano la giungla in cerca di fuggiaschi da riportare alla base. Ingresso € 3,50.