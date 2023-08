Openjobmetis a Sondrio, ecco come prenotare i biglietti

Sabato 2 e domenica 3 settembre, la Openjobmetis Varese disputerà le prime due amichevoli pre-stagionali contro rispettivamente la Germani Brescia e la SAM Massagno. Entrambe le partite si disputeranno al PalaScieghi di Sondrio a partire dalle ore 18.

In un primo momento l’organizzazione aveva fatto sapere di non avere predisposto la prevendita dei biglietti. Ora però è stato approntato un servizio di prenotazione dei posti attraverso una piattaforma online che si raggiunge CLICCANDO QUI.

Compilando il modulo i tagliandi vengono prenotati e dovranno essere pagati alle biglietterie del palasport valtellinese mostrando anche il documento di chi ha effettuato la prenotazione. Il ritiro deve avvenire entro un’ora prima delle partite (quindi entro le 17) altrimenti i posti “bloccati” verranno rimessi in vendita.

La partita prescelta appare in un meno a tendina: segnaliamo che c’è un errore visto che il match di domenica a Sondrio è tra Openjobmetis e Massagno e non, come è erroneamente riportato sulla piattaforma, tra Brescia e Massagno.