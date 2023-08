Cauley-Stein è atterrato a Malpensa, la Openjobmetis è al completo

Con un volo in arrivo da New York (e con quello precedente da Dallas), Willie Cauley-Stein è atterrato all’aeroporto di Malpensa mettendo fine ai timori (a questo punto infondati: perciò su VareseNews non avete trovato cenni simili) di un ripensamento rispetto alla sua firma con la Pallacanestro Varese.

Con l’arrivo del pivot nato in Kansas e protagonista in NBA per diversi anni con la maglia di Sacramento, la Openjobmetis sarà al completo e da lunedì si allenerà a ranghi compatti al centro Campus agli ordini di coach Tom Bialaszewski.

Il tecnico americano ha accolto nei giorni scorsi anche il suo assistente Hermann Mandole che era impegnato con la federazione argentina e che è tornato al suo lavoro varesino.

Cauley-Stein si sottoporrà alle visite mediche di rito e dovrebbe cominciare a lavorare con i compagni fin da subito. Toccherà anche al preparatore atletico Silvio Barnaba valutarne la forma fisica per un eventuale utilizzo nelle due amichevoli previste a Sondrio nel prossimo fine settimana, contro Brescia (sabato 2 settembre) e SAM Massagno (domenica 3).