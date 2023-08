La Openjobmetis attende Will Cauley-Stein: sabato è la volta buona?

Potrebbe sbarcare sabato mattina a Malpensa Willie Cauley-Stein, il grande colpo del mercato della Openjobmetis che sta tenendo società e tifosi con il fiato sospeso dopo aver “saltato” un paio di voli aerei dagli USA all’Italia già prenotati.

Il condizionale rimane d’obbligo ma questa potrebbe essere la volta buona per vedere arrivare a Varese il pivot fresco 30enne originario del Kansas. “Trill” – questo il soprannome della sesta scelta assoluta nel draft NBA del 2015 – era atteso nei giorni scorsi ma la sua partenza non è avvenuta per una serie di problematiche personali. A differenza di altri connazionali che si sono trasferiti da soli in Europa, Cauley-Stein intende muovere l’intera famiglia ma tra visti, passaporti e permessi (senza entrare nei dettagli privati) l’operazione è più complicata. Tanto più in tempo di ferie negli uffici, sia in Italia sia negli USA.

Questa, per lo meno, la versione ufficiale del ritardo accumulato in questi giorni mentre il resto della squadra è regolarmente a disposizione di coach Tom Bialaszewski sul parquet del Campus di via Pirandello. Va anche detto che Cauley-Stein è stato l’ultimo acquisto in ordine di tempo (la firma è del 31 luglio) e da parte del club era in qualche modo previsto di non averlo in palestra da lunedì scorso.

Chiaramente nessuno può escludere un’ipotesi di “voltafaccia” da parte del pivot che però ha firmato un contratto con Varese valido da ambo le parti dell’Oceano Atlantico (con tutte le conseguenze del caso). A quanto risulta però, al di là di una normale attenzione, la dirigenza della Openjobmetis non si è per il momento riattivata sul mercato dei pivot stranieri. Mercato che nel frattempo ha visto l’ufficialità del ritorno in Italia di un grandissimo ex biancorosso (seppur per un solo anno): Bryant Dunston giocherà alla Virtus Bologna.