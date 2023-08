Scivola su uno scoglio del Sasso Galletto e si ferisce, interviene l’elisoccorso

Un uomo di 50 anni poco prima delle 17 di venerdì 18 agosto si è ferito scivolando sugli scogli nella località Sasso Galletto sul Lago Maggiore a Laveno Mombello. Nell’incidente l’uomo è caduto violentemente sulla schiena. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un elicottero del servizio sanitario regionale, uscito in codice rosso, e i soccorritori del 118. (foto: i vigili del fuoco in azione sul posto dell’incidente).

Una volta stabilizzato dai sanitari e stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.