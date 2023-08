Si tuffa nel lago e non riemerge, grave a Como un ragazzo di 20 anni

Ancora una giovane vita messa in pericolo per un tuffo nel lago. Oggi, nel primo pomeriggio è successo a Como, proprio sulla passeggiata a lago.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 14 per un giovane di 20 anni che si è tuffato in acqua sulla spiaggia che si affaccia su viale Puecher, non distante dal Tempio Voltiano, e non è più riemerso.

Sul posto i Vigili del fuoco di Como, i soccorritori del 118 con due ambulanze e l’auto medica e la Polizia locale. Per accelerare il ricovero in ospedale del giovane, ripescato in gravi condizioni, è stato chiamato anche l’elisoccorso, che trasportato il giovane in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza.