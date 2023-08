Si ubriacano e creano scompiglio in un bar di Busto Arsizio. Denunciati tre uomini

Si ubriacano al bar e iniziano a molestare i clienti, poi i gestori e infine anche i residenti della zona. È finita con tre denunce per ingresso e soggiorno illegale in territorio italiano per tutti e con la denuncia per guida in stato di ebrezza nei confronti del conducente, la serata di un gruppo di albanesi a Busto Arsizio.

L’11 agosto scorso, infatti, il personale del Nucleo Motociclisti della Polizia Locale, durante il normale servizio di pattugliamento, è stato avvisato da alcuni passanti che all’interno di un pubblico esercizio, nei pressi del Tribunale, vi erano dei soggetti che stavano creando dei problemi, in particolare molestando gli avventori, urlando e creando fastidi anche ai residenti della zona.

Prontamente gli agenti sono arrivati sul posto e hanno notato i tre soggetti che risalivano a bordo di un’autovettura, allontanandosi dalla zona. Dopo aver intimato l’alt al veicolo al fine di controllare gli occupanti, avvicinandosi al conducente per richiedere i documenti allo stesso e agli occupanti del veicolo, hanno sentito immediatamente un forte odore di alcool provenire dall’interno dell’abitacolo.

Dei tre soggetti, solo due avevano i documenti al seguito, pertanto gli stessi sono stati sottoposti a fermo finalizzato alla loro certa identificazione, mediante fotosegnalamento a seguito del quale è emerso che tutti e tre erano irregolari sul territorio nazionale.

Il conducente, inoltre, pur risultando positivo all’esame con il pretest, si è rifiutato di sottoporsi alla prova con l’etilometro omologato e per tale motivo veniva deferito a piede libero anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti urgenti finalizzati ad accertare la guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’Art. 186 del Codice della Strada con contestuale ritiro della patente per la sospensione immediata.

Il Comandante della Polizia Locale Stefano Lanna ha voluto ringraziare i propri collaboratori sia per le attività svolte quotidianamente che soprattutto per aver colto l’invito ad una maggior attenzione su tutte le attività di controllo del territorio in favore della sicurezza della città, ribadisce: «Nei prossimi mesi verranno messe in campo alcune modifiche di carattere organizzativo finalizzate a concentrare ancor di più sul territorio, partendo dai servizi di prossimità, l’attività della Polizia Locale in modo da creare sempre maggior sinergia con il cittadino, caratteristica essenziale della nostra professione».