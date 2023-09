_Smemory_ il gioco in scatola dedicato a chi è affetto da Alzheimer

Lo _Smemory_ un gioco in scatola per le persone affette da Alzheimer. In occasione della Giornata internazionale dedicata alla malattia neurodegenerativa a decorso cronico e progressivo, Roberto Benotti, con una lunga esperienza al fianco di persone affette dal’Alzheimer, lancia il suo gioco chimera a stimolare la memoria delle emozioni.

Roberto, in arte Robin Hood, ha deciso di dedicare la sua passione per il disegno alla buona causa.

Il gioco sarà commercializzato a Natale, come regalo solidale, per supportare la ricerca medica e i volontari che cercano di rallentar il decorso della patologia.

Un gesto semplice, che nasce dalla cooperazione volontaria con Matteo Milani, di NaniStudio e Candilora Vincenzo di Copy soft. Un progetto a km zero. tutto Made in Varese

«A dimostrazione che le Emozioni buone possono unire un progetto che, nella sua genuinità può sostenere grandi propositi” commentano i protagonisti dell’iniziativa.