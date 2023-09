A Castellanza arrivano tre nuove dottoresse, l’11 ottobre chiude l’ambulatorio temporaneo

A Castellanza arrivano tre nuove dottoresse. Entreranno in servizio, l’11 ottobre, in via Vittorio Veneto a Castellanza, e andranno ad assorbire tutti i 3.400 cittadini rimasti senza medico di base. Inizialmente era stato annunciato l’ingresso di due medici; a questi se ne è aggiunto un terzo andando così a risolvere, senza sovraccarichi di lavoro, l’emergenza che si era venuta a creare con non pochi disagi per la cittadinanza: «In questo modo – ha annunciato il direttore di Asst Valle Olona – anche chi è si è rivolto a medici fuori Castellanza potrà rientrare nella propria città scegliendo un medico sul territorio di residenza. Tutte e tre le dottoresse arrivano da aziende ospedaliere e hanno tre specialità diverse: un vantaggio per eventuali attività di screening o collaborazioni con il Comune».

Le lettere con la comunicazione ai cittadini del medico a loro assegnato sono partite in questi giorni: dal momento della ricezione i singoli pazienti potranno scegliere se andare da un altro: «Sicuramente – ha sottolineato Dell’Acqua – il corso di formazione per medici medicina generale avviato all’interno della nostra Asst favorisce l’arrivo di medici sul territorio». A partire dall’11 ottobre chiuderà, in quanto non ce ne sarà più bisogno, l’ambulatorio temporaneo aperto in via Roma per gestire l’emergenza.