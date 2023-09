A Mercallo arriva il corso di primo soccorso veterinario

A Mercallo è in programma un corso di primo soccorso veterinario. Un’iniziativa ideata dal Comune in collaborazione col veterinario Rocco Andrisani e dedicata a tutti i cittadini che vogliono imparare a prendersi cura al meglio della salute dei propri animali domestici. L’incontro è fissato per giovedì 14 settembre alle 21 nella sala polivalente di via Prandoni.

L’evento è gratuito, ma per partecipare è necessario prenotare al numero 3461549964.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il centro cinofilo A-Team al numero 3495091205, oppure all’indirizzo e-mail leonardoanimaltrainer@gmail.com.