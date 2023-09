Accoltella la moglie e si uccide a Castellanza, grave donna di 77 anni

Attorno alle 2.30 di questa notte, 19 settembre, in un appartamento di via Solferino 2 a Castellanza, carabinieri e ambulanze sono intervenuti a seguito della una chiamata di una donna di 77 anni con gravi ferite di arma da taglio all’addome. La vittima è stata trovata dietro la porta in una pozza di sangue, ma ancora in vita, dai carabinieri di Castellanza e dal nucleo operativo radio mobile di Busto Arsizio.

A colpirla sarebbe stato il marito, Renato Oggioni, 83enne, che subito dopo averla colpita si è gettato dalla finestra morendo sul colpo.

La donna – Carla Marmonti – è stata poi trasportata in ospedale a Legnano in codice rosso. Operata nella notte, si trova in condizioni disperate nel reparto di terapia intensiva. Sulla vicenda indaga la procura di Busto Arsizio insieme ai carabinieri della Compagnia di Busto diretti dal tenente colonnello Andrea Poletto.