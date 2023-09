Alla scoperta dei parchi di Varese con tre suggestive escursioni

In un connubio perfetto tra natura e cultura, la rassegna “Varese: arte, natura e ambiente” offrirà l’opportunità di esplorare tre dei più suggestivi parchi di Varese attraverso altrettante escursioni, che si terranno il 15, il 16 e il 17 settembre. Organizzate dalle GEV del Comune di Varese, queste iniziative rappresentano l’anello perfetto per immergersi nell’incanto dei parchi Mantegazza, Toeplitz e dei Giardini Estensi con Parco Mirabello.

Alla scoperta del Parco Mantegazza – Venerdì 15 Settembre

La prima escursione, in programma venerdì 15 settembre alle ore 16:00, condurrà i partecipanti all’interno del suggestivo Parco Mantegazza. L’escursione avrà la durata di un’ora e avrà inizio a partire dall’ingresso del Parco, in via Monguelfo. Con un numero massimo di 30 partecipanti, l’evento rappresenta una preziosa occasione per avvicinarsi alla natura e al patrimonio cittadino. L’iscrizione è gratuita ma previa iscrizione obbligatoria, che è possibile effettuare cliccando qui

Si segnala che presso il Museo di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago, all’interno del parco, è possibile visitare la mostra Eugenio Manghi. Mezzo secolo di fotografia.

Alla scoperta del parco di Villa Toeplitz – Sabato 16 Settembre

Sabato 16 settembre alle ore 16:00, invece, il programma prevede un’escursione presso il Parco di Villa Toeplitz. La camminata, che prenderà il via a partire dal Viale G.B Vico 46, avrà la durata di un’ora e permetterà ai partecipanti di esplorare le meraviglie di questo parco, sempre guidati dalle esperte GEV del Comune di Varese. Il numero massimo di partecipanti è di 30 L’iscrizione è gratuita ma previa iscrizione obbligatoria, che è possibile effettuare cliccando qui

Si segnala che presso il Museo Castiglioni, all’interno del parco, è possibile visitare la mostra Toeplitz. Da Varese verso Oriente.

Alla scoperta dei Giardini Estensi e del Parco di Villa Mirabello – Domenica 17 Settembre

Per concludere il weekend dedicato alla scoperta dei parchi di Varese, la giornata di domenica 17 settembre porterà i presenti alla visita dei Giardini Estensi e del Parco di Villa Mirabello. L’appuntamento è fissato alle ore 16:00 presso Via Sacco 5 e la camminata durerà sempre un’ora. Il numero massimo di partecipanti è di 30. L’iscrizione è gratuita ma previa iscrizione obbligatoria, che è possibile effettuare cliccando qui

Per avere maggiori informazioni e visionare il programma completo del Festival: locandina oppure sito del comune oppure contattare infopoint@comune.varese.it | +39 0332.281913