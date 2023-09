Bambini Sulle ali della fantasia a Galliate Lombardo, tra letture animate e laboratori

La rassegna per bambini tra i 3 e i anni promossa da Biblioteca e Comune di Galliate Lombardo riparte sabato 30 settembre. Partecipazione gratuita

Accolta con entusiasmo dalle famiglie sin dal suo debutto lo scorso anno, torna in Biblioteca a Galliate Lombardo “Sulle ali della fantasia”, l’iniziativa di promozione della lettura e dell’ascolto rivolta ai bambini tra i 3 e i 7 anni.

La rassegna si compone di quattro incontri dedicati ai più giovani, con lettura animate e laboratori a loro misura, un sabato al mese a partire dal prossimo 30 settembre.

Promossa con successo dall’assessora alla cultura Anna Agosti, l’iniziativa nasce con l’idea di stimolare la fantasia, la curiosità e l’emotività nei più piccoli, per educarli all’immaginazione e all’empatia.

Per questo motivo sono previsti per ogni appuntamento anche laboratori creativi e attività ludiche, che renderanno ogni incontro tanto ricreativo quanto educativo.

I testi saranno scelti e narrati da Miriam Falischia, educatrice con esperienza pluridecennale nelle scuole dell’infanzia di Varese: «Un libro – afferma – è un mondo pieno di magia, che sa farci viaggiare con la fantasia». Ed è proprio affinché la magia delle storie non si esaurisca con l’incontro, che i bambini partecipando agli appuntamenti di Sulle ali della fantasia, avranno anche la possibilità di curiosare fra gli scaffali della biblioteca e prendere in prestito letture adeguate alla loro età.

Gli appuntamenti si terranno con cadenza mensile, il sabato pomeriggio nella Biblioteca di Galliate Lombardo con accesso sulla piazza Parrocchiale, sempre dalle ore 16 alle 17.30, nelle seguenti date:

• 30 settembre 2023

• 21 ottobre 2023

• 25 novembre 2023

• 16 dicembre 2023

La partecipazione ad ogni evento è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al numero 351 5280248 (anche via whatsapp).

Sono benvenuti anche gli adulti accompagnatori, qualora volessero essere anch’essi presenti.