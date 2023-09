Cade un’aereo delle Frecce Tricolori a Torino. Muore una bambina di 5 anni

Un terribile incidente aereo si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato, a Torino. A perdere la vita è stata una bambina di 5 anni che era in auto con il fratello, anche lui ustionato, e i genitori rimasti feriti e sotto shock. Illeso, invece, il pilota della pattuglia delle Frecce Tricolori alla guida del velivolo.

L’intero incidente è stato ripreso casualmente da un cittadino che si trovava nei pressi dell’aeroporto e che riporta l’intera sequenza dell’aereo che perde quota mentre sta decollando dalla pista dell’aeroporto di Torino Caselle, in formazione con gli altri.

Quando il pilota ha capito di non poter riprendere il controllo dell’MB-339 Aermacchi si è lanciato col paracadute lasciando che il velivolo si schiantasse al suolo alla fine della pista. Per cause ancora da chiarire l’auto con a bordo la famiglia è stata investita dalla palla di fuoco che si è creata con lo schianto.

La pattuglia si stava esercitando in vista di una delle tante manifestazioni per i 100 anni dell’aeronautica militare italiana che si stanno svolgendo in giro per l’Italia.