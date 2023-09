Cancelli chiusi per la palestra Sport & Benessere di Brebbia

Un cartello sul cancello d’ingresso della palestra con la comunicazione della chiusura. È quello che hanno trovato i clienti della palestra Sport & Benessere di Brebbia questa mattina, lunedì 11 settembre.

In segreteria telefonica si sente lo stesso messaggio che si legge sul foglio affisso: “Gentili clienti, siamo dispiaciuti nel dovervi comunicare che Sport & Benessere si trova costretta a chiudere l’attività di gestione del centro già a decorrere dal giorno 11 settembre 2023. La Proprietaria dell’immobile, che ha ripreso possesso del centro sportivo, provvederà ad una probabile prossima apertura mediante un nuovo gestore. Sarete aggiornati in merito agli abbonamenti in essere. Vi ringraziamo per la fiducia dimostrata in questi 13 anni di gestione”.

Le voci di un cambio gestione dell’immobile giravano da diverso tempo, ma per i clienti della palestra, dove per anni si è allenato anche il campione di nuoto Nicolò Martinenghi, trovare i cancelli chiusi è stata comunque una sorpresa.