Settembre nel Far West: musica, cibo e balli country con il Carnago Country Fest

Spettacolo di cavalli, musica e ballo country, cucina western, sono gli ingredienti per tre giorni di grande divertimento

Dal 22 al 24 settembre, presso la Fattoria Cogo di via Rione Bregana 2 (ampio parcheggio interno) è in programma la settima edizione di

Spettacolo di cavalli, balli, cucina western, sono gli ingredienti della tre giorni settembrina di eventi Country.

Saranno molte le attrazioni per tutte le età: dai laboratori didattici a tema, animazioni per bambini, marshmellows arrostiti al fuoco, jumping, spettacoli e caroselli equestri coinvolgeranno adulti e bambini.

E’ consigliato l’abbigliamento western e, chi ne fosse sprovvisto, potrà rifornirsi al western shop.

Tutte le giornate saranno dedicate agli appassionati di musica e ballo country che potranno esibirsi sulla pista in legno fino alle 24.00. Previsti anche tante lezioni gratuite che coinvolgeranno tanto i neo ballerini quanto quelli più esperti con le proposte della scuola di ballo country Four Steps in Place.

Programma della manifestazione

La kermesse inizierà venerdì 22 settembre alle ore 19.00 con una gustosa cena a base di specialità western: protagonista della serata sarà la carne alla brace.

Dalle ore 21.30 circa avrà inizio lo spettacolo da vivo: stivali ai piedi e tanta voglia di ballare accompagnati dalla musica di una delle più note band del mondo country made in Italy, la DOBRO COUNTRY ROCK BAND.

Sabato 23 settembre si comincerà alle ore 15.00 con truccabimbi e battesimo della sella. A partire dalle 17.00 un grande appuntamento dedicato a tutti i ballerini che vogliono scaldarsi in pista con la musica di Andrea Castelli (Jack&Jack), Emanuele Scordino (MBM Country) e Roberto Ponzoni ( 4 Steps In Place). I Dj faranno ballare sino a notte inoltrata. Inoltre i coreografi Paola&Roby presenteranno una loro coreografia.

In contemporanea, alle ore 21.00 si terrà lo spettacolo equestre della Contea Baraggia dove cavalli e cavalieri daranno intense emozioni al pubblico presente.

Domenica 24 settembre giornata piena: dalle ore 10.00 sul campo si potrà assistere a gincane e prove equestri Quarter Horse con l’allevamento Badi Farm di Sumirago che per i bambini realizzerà anche il battesimo della sella. Pranzo delle ore 12.00 rigorosamente a tema western e nel pomeriggio laboratori e animazioni con magici personaggi dei Cartoons, truccabimbi, balli e divertimenti. Sempre nel pomeriggio sul campo si terrà un altro spettacolo equestre HORSE SHOW a cura di Bady Farm. A seguire prenderà vita la II edizione del concorso “LA FAMIGLIA DELLA FATTORIA”: gruppi di amici o famiglie potranno indossare a loro piacere i panni di un’ ipotetica Famiglia in Fattoria. Una giuria popolare premierà il gruppo più originale ed estroso.

Naturalmente non mancherà la Country Music e Line Dance in compagnia di Renzo e Roby fino al termine della serata.

A chiusura della festa, l’esibizione della scuola 4 Steps in Place per un arrivederci al prossimo anno

Notevole cornice sarà la fattoria, con una gustosa Agrigelateria e la vendita di formaggi a Km0. Inoltre al saloon, aperto tutte le sere dalle ore 19.00 e domenica anche a mezzogiorno, verranno spillati fiumi di birra.