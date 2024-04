Kustom Road torna a Busto Arsizio ancora più grande e ci sono anche i Modena City Ramblers

Dopo una lunga attesa, il Kustom Road, giunto alla tredicesima edizione, fa il suo ritorno a Busto Arsizio e si amplia con Hot Motor’s Week. La nuova versione del festival nasce dalla collaborazione tra il motoclub Sempione 33 guidato dal vulcanico Raffaele De Nicola e Fashion and Tuning di Ricky Nicosanti. L’evento, già conosciuto per la sua passione per i motori, si arricchisce ora di una componente su quattro ruote, grazie a questa nuova sinergia.

Tre giorni di puro divertimento a Malpensafiere

L’evento prenderà il via venerdì 3 maggio con una serie di spettacoli mozzafiato come la Drift Night e il concerto della storica band Modena City Ramblers, seguiti dal Magica Party. Nei giorni successivi, il polo fieristico di MalpensaFiere sarà teatro di drifting, stuntman, freestyle e competizioni come la Cars Battle by Fashion and Tuning e la Kustom Fight by Kustom Road. Tra gli ospiti musicali, il sabato vedrà la performance dei Deeva, una tribute band dei Modà, con membri effettivi della band originale. Qui il programma ufficiale

Beneficenza al cuore dell’evento di Kustom Road 2024

Oltre al divertimento, il Kustom Road continua la sua tradizione di supporto alle cause benefiche. Quest’anno, parte del ricavato sarà devoluto al progetto Astro-Nets della Fondazione Heal, che permette ai neurochirurghi di utilizzare tecnologie avanzate come la realtà aumentata. Inoltre, la collaborazione con la fondazione ha già reso possibile l’operatività di un Taxi Solidale per le famiglie in bisogno di trasporti per cure oncologiche pediatriche.

Impegno e collaborazione

L’evento vede l’impegno di 33 soci e decine di volontari del motoclub Sempione 33, con un focus particolare sulla sicurezza e la responsabilità, mantenendo una politica di no alcool fino al termine della manifestazione. Ad aiutare ci saranno anche i gemellati del Motoclub Gemonio e la collaborazione di altri motoclub locali.

Per non mancare all’Hot Motor’s Week biglietti in prevendita

Assicurati di partecipare a questo incredibile festival di motori, moda e solidarietà che si terrà a Busto Arsizio dal 3 al 5 maggio 2024. I biglietti sono già disponibili su Liveticket a 10 euro in prevendita e 12 euro al botteghino, con oltre 2.000 biglietti già venduti e diverse strutture alberghiere della zona già sold out. Un’occasione da non perdere per essere parte di questa esperienza unica, con ospiti come Silvia Franchini, nota pilota di rally, pronta a regalare emozioni al volante, influencer del mondo dei motori, spettacoli musicali che accontenteranno gli amanti di diversi stili musicali (country, reggaeton, folk, rock), un concorso di bellezza che eleggerà miss Kustom Road, sfide di braccio di ferro coi campioni italiani e tanti spettacoli su due e quattro ruote.