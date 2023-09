Si è svolta questa mattina, domenica 24 settembre, la decima edizione della Strasaronno che ha colorato la città una giornata di sport e solidarietà . In occasione del 40° anniversario della CLS Cooperativa Sociale, è stata “ospitata” nel nuovo Villaggio CLS in via Volpi 10 a Saronno. Al termine della gara infatti i partecipanti hanno avuto la possibilità di visitare la sede della CLS e conoscere da vicino questa realtà che da 40 anni a Saronno promuove iniziative di inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità intellettive, disabili autistici, psico-fisici e psichiatrici, nonché svantaggiati sociali di ogni età e genere.

