Fumo dal Freccia Rossa a Milano, evacuato un treno

I Vigili del fuoco di Milano sono intervenuti poco fa nella stazione centrale. Dal freccia rossa Brindisi-Milano in arrivo sul binario 19 si è sprigionato del fumo proveniente dalla carrozza n. 4. Sul posto, in pochi minuti, sono intervenute tre autopompe e due carri soccorso del comando di Milano.

Le squadre, in totale 20 uomini impegnati, hanno messo in sicurezza il mezzo. È stata disposta l’evacuazione dei passeggeri fra i quali ‘era anche casualmente un vigile fuoco che ha contribuito anch’egli alla messa in sicurezza del mezzo.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. I Vigili del fuoco hanno poi svolto i sopralluoghi necessari per stabilire le cause che hanno fatto sprigionare il fumo.