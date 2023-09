Gli alpini di Castelveccana spengono 100 candeline e fanno festa

Il 2023 è un anno speciale per il Gruppo Alpini di Castelveccana – Sezione di Luino, che compie ben 100 anni. Non è affatto scontato poter spegnere 100 candeline in gruppi come questo che hanno attraversato la storia e le vicissitudini del paese, passando da anni in cui gli iscritti erano molto numerosi ad anni in cui la progressiva diminuzione degli iscritti ne mina quotidianamente l’esistenza.

Da sempre, gli alpini fanno parte della nostra cultura e talvolta del nostro folklore; ma cosa vuol dire essere Alpini oggi?

Lo racconta proprio il gruppo di Castelveccana: “Ebbene, ancora oggi gli alpini sono uomini normali, dotati di tanta sensibilità e predisposizione ad aiutare il prossimo, sono ex alpini di leva che oggi uniti dallo stesso cappello, in centinaia e migliaia di occasioni si rendono disponibili ad aiutare, ovunque ce ne fosse bisogno, in qualunque parte d’Italia e del mondo”.

Anche il gruppo di Castelveccana non è da meno, infatti negli anni possiamo trovare il gruppo di Castelveccana impegnato nel supporto alla popolazione durante gli aventi catastrofici del 1994 in aiuto ai paesi alluvionati del Piemonte, nel 1996 a supporto dei bisognosi durante l’alluvione in Versilia, e durante i tragici momenti che hanno interessato l’Umbria dopo il terremoto del 1997.

Un’altra cosa rende unico il Gruppo Alpini di Castelveccana, ovvero la loro sede: “La Baita” con annesso il museo storico della Prima e Seconda guerra mondiale, ricco di reperti unici e originali provenienti dal fronte, denso di storia e di testimonianze raccontati attraverso oggetti e scritti per non dimenticare.

Ma come un compleanno che si rispetti, non possono certo mancare i festeggiamenti. Il 23 settembre 2023, verranno aperte le porte del museo a tutti coloro che ne vorranno far visita, e alle 18,30 si terrà presso La Baita l’inaugurazione di un masso commemorativo, seguito dal rinfresco offerto a tutti i partecipanti. La serata verrà allietata dal concerto del Coro dei congedati della Brigata Alpina Taurinense, che ci farà rivivere storie e racconti attraverso i canti di montagna. Il ricavato della serata verrà devoluto all’asilo di Castelveccana, ente che il gruppo alpini di Castelveccana supporta da anni.