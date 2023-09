I parlamentari di Italia Viva in visita al terminale logistico Busto Arsizio-Gallarate

Il presidente del gruppo parlamentare Italia viva-Azione-Renew Europe al Senato, Enrico Borghi ha effettuato venerdì mattina un sopralluogo al terminale logistico Busto Arsizio-Gallarate. Il senatore si è confrontato con i responsabili della società Hupac che gestisce l’infrastruttura assicurando attraverso il trasporto combinato via treno il collegamento tra il Nord Italia e i principali porti di Belgio, Paesi Bassi e Germania.

“Questa visita odierna fa parte del percorso di confronto con le realtà interessate in vista delle disposizioni europee che prevedono il trasferimento su ferro del 30% del traffico merci oltre i 300 km entro il 2030 e del 50% entro il 2050. Ciò significa un adeguamento delle nostre infrastrutture, delle nostre capacità industriali, delle nostre attività professionali per cogliere le opportunità di questa nuova fase. Dovremo vincere la spinta tedesca che non sente come prioritario il collegamento nord-sud, che vede in Italia tre reti Ten-T, e dovremo lavorare in termini di pianificazione e di investimenti di prospettiva”, ha dichiarato Borghi, con una nota, al termine dell’incontro.

Sul tema trasporto e infrastrutture in Lombardia interviene anche la deputata varesina di Italia viva-Azione-Renew Europe Maria Chiara Gadda, “il tessuto produttivo varesino è eccellenza in tanti settori, e la nostra posizione geografica strategica deve essere potenziata da infrastrutture moderne ed efficienti. Le nostre imprese sanno cosa vuol dire investire e competere anche nei mercati internazionali, serve che governo, regione e tutti i rappresentanti politici facciano altrettanto facendo squadra e condividendo una strategia di sviluppo”. Afferma Gadda.

“Le infrastrutture viarie, ferroviarie e l’aeroporto internazionale di Malpensa fanno parte di un reticolo nazionale ed europeo dove anche gli scambi intermodali assumono una rilevanza strategica. La politica deve essere a fianco delle imprese con scelte più coraggiose sul fronte delle infrastrutture e Italia Viva vuole dare il suo contributo concreto sul territorio e in Parlamento.” conclude Gadda.