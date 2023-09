I voti del Varese: Mandelli corre, picchia e segna, per Ferrari un errore in buona fede

VARESE – LAVAGNESE 2-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

FERRARI 6: Di stima. L’errore iniziale che porta al vantaggio della Lavagnese è uno di quelli fatti per voglia di dimostrare. Poi qualche uscita non troppo precisa, ma anche alcune di buona personalità. Per un 2006 tutto sommato un esordio incoraggiante

MOLINARI 6: Anche per lui si trattava dell’esordio in maglia biancorosa. Buona presenza e qualche buon intervento, c’è da affinare l’intesa con i compagni

BERNACCHI 7: Oggi il migliore del pacchetto arretrato. Da centrale della difesa a tre sembra essere a suo agio e si vede

COTTARELLI 6,5: Preciso e attento su ogni intervento. Una conferma positiva

BALDARO 6: In crescita rispetto alle ultime due gare nelle quali aveva faticato. La difesa a 3 lo libera sulla fascia e prova ad approfittarne, ma non sempre arriva sul fondo

Colombo 6: Entra con buon piglio e gestisce bene i palloni che gli capitano

MANDELLI 7: Un giocatore così serve in ogni squadra per aggressività e voglia di buttarsi su ogni pallone. E se segna anche….

VITOFRANCESCO 6: Non sembra sempre sicuro, ma rimedia con la sua esperienza. Fa bene ad arrabbiarsi con i compagni per le palle perse nella ripresa

PERISSINOTTO 7: Nel buio un lampo: ruba palla e calcia fortissimo dai 25 metri per il gol partita. Seconda rete al “Franco Ossola” dopo quella alla Vogherese. Avanti così, ragazzo!

BENACQUISTA 6: Anche per lui la difesa a tre lascia meno compiti difensivi e questo lo aiuta. Spinge quando può con buoni spunti

BERTAZZOLI 5,5: La voglia non manca ma gli manca precisione nei passaggi. Vorrebbe fare di più ma non riesce e questo lo limita. Dovrebbe giocare più a testa libera

Liberati 5,5: L’approccio non è buono con due palloni persi appena entrato. Poi scalda il mancino senza però trovare la traiettoria giusta. Deve gestire meglio palla, soprattutto quando la squadra ha bisogno di rifiatare

BANFI 6,5: Un’altra gara di grande sostanza, con tanti palloni giocati e assist per i compagni. Peccato vederlo sempre poco sotto porta

Di Maira 6: Esordio con pochi palloni toccati e nessuna occasione. Si mette comunque a disposizione della squadra