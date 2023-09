Il trio varesino Rose di Maggio in concerto al Bagatti Valsecchi

La musica entra in Museo con il concerto del Trio, tutto varesino “Rose di Maggio”. Il Museo Bagatti Valsecchi presenta mercoledì 11 ottobre ore 19:30 il concerto del trio d’archi composto da Chiara Bottelli, violino; Mariachiara Cavinato, viola e soprano; Caterina Cantoni, violoncello e la voce recitante Elda Olivieri.

Questo trio di ragazze si incontrano poco più che adolescenti in gruppi orchestrali e decidono di unire le loro esperienze, i loro percorsi artistici, le loro aspirazioni e formano un piccolo ensemble, un mazzetto di fiori gradevole da regalare al pubblico. Il loro nome Rose di Maggio è simbolo di ciò che rappresentano: la freschezza della loro età, il profumo di musiche avvolgenti, il colore intenso e presente, una sinestesia di belle sensazioni che non si dimenticano. Sono piene di talento e si dedicano alla musica in programmi vari, che comprendono pagine antiche e contemporanee, una musica che si può ascoltare, ma anche cantare e ballare.

ROSE DI MAGGIO

Chiara Bottelli, violino

Mariachiara Cavinato, viola e soprano

Caterina Cantoni, violoncello

Elda Olivieri, voce recitante

Mercoledì 11 otto 2023

ore 18.30: visita libera al Museo

ore 19:30: Spettacolo

Ingresso: 18 € (12 € ridotto)