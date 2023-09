Inaugurato il sentiero “8 settembre 1943” nella Valle del Lanza

L’escursione che si è tenuta sabato 9 settembre in concomitanza con gli eventi della Sagra Settembrina di Malnate è stata l’occasione per ripercorrere la strada che 80 anni prima gli esuli avevano percorso a piedi da Malnate alla Svizzera per evitare di essere inquadrati nei reparti militari della Repubblica di Salò.

Galleria fotografica Il sentiero “8 settembre 1943” da Malnate a Santa Margherita 4 di 8

Da sabato scorso, quindi, il percorso che da Malnate porta al Gaggiolo, più precisamente a Santa Margherita, è stato battezzato “8 settembre 1943”. L’itinerario parte dalla prima cava dei Bagoderi dove venivano gettate le armi in dotazione. Si passa poi dal Molino del Trotto, punto strategico da cui si dipartivano tre possibili vie di fuga verso la Confederazione: Ligurno/Gaggiolo, Rodero e Santa Margherita/Bizzarone. Il punto finale è la cappella di Stabio/Gaggiolo eretta nel 1946 a ricordo del passaggio degli esuli e definitivamente restaurata nel 2013.

Una cinquantina di persone, guidata dagli organizzatori Fabio Facetti e Romolo Riboldi, hanno ripercorso i passi della storia, rivivendo ciò che gli avi malnatesi avevano affrontato 80 anni prima.