Inizia in settembre a Lugano “Il futuro è aperto”, rassegna di incontri e video arte

Nel – Associazione Fare arte nel nostro tempo propone per l’autunno “Il futuro è aperto…”, una rassegna di quattro incontri e video arte in programma a Lugano a partire da settembre.

“La rassegna parla con linguaggi diversi di temi da cui scaturiscono le incertezze di oggi – spiegano gli organizzatori – L’obiettivo dei quattro appuntamenti proposti da Nel è di sollecitare riflessioni e consapevolezza, perché per creare futuri percorribili sono necessari conoscenza e dimensione etica“.

Il ciclo inizia mercoledì 20 settembre alle 18.15 al Lac Lugano Arte e Cultura, in Sala 1, con l’incontro “Quando l’atto creativo è ideato da una macchina per esplorare il contrastato rapporto tra creatività e Intelligenza artificiale”, con brani musicali ideati dall’Intelligenza artificiale eseguiti dal violoncellista Enrico Dindo. Partecipano Roberto Badaracco, vicesindaco della Città di Lugano; Luisa Lambertini, rettrice dell’Usi – Università della Svizzera italiana; Riccardo Blumer, professore all’Accademia di architettura dell’Usi e Luca Gambardella, prorettore per l’innovazione e le relazioni aziendali e direttore del Master in intelligenza artificiale all’Usi. Modera l’incontro Giovanni Pellegri.

Mercoledì 25 ottobre alle 18.15 sempre al Lac ma in Sala 4, è in programma la serata “Sfasature tra memoria del passato e proiezioni nel presente”, una rassegna video che riflette sul tempo profondo e sulla contemporaneità come spazi di accoglienza e ospitalità nei quali prendono corpo e convivono una moltitudine di voci e direzioni temporali in continuo divenire. Confrontandosi con strategie di sopravvivenza, resistenza e trasmutazione, con la riattivazione del passato, la liberazione nel presente e l’opportunità del futuro, le opere presentate intrecciano temi che toccano il nostro passato culturale e storico, facendo emergere il potenziale di eventi che ancora persistono e nei quali possiamo cogliere un’inerzia attiva spingere verso un futuro che verrà.

A cura di Giovanna Manzotti; seguono riflessioni del filosofo Michele Amadò.

Terzo appuntamento mercoledì 15 novembre alle 18.30 all’Auditorio dell’Università della Svizzera italiana con un incontro sul tema “Quando la scrittura è creata da una macchina”. Oggi i testi possono essere completamente redatti e aggiornati dalla macchina, quali le implicazioni per la cultura, la tutela della qualità e della libertà dell’informazione, la formazione e il futuro professionale dei giovani?

Incontro con il giornalista della Stampa Gabriele Beccaria, che presenterà estratti di video scientifici. Seguirà una tavola rotonda con Gabriele Beccaria, Colin Porlezza, professore della Facoltà di comunicazione, cultura e società dell’Usi e il giornalista Roberto Porta. Modera Francesca Gemnetti.

L’ultimo incontro, giovedì 30 novembre alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano, propone il tema “Ciò che il tempo cancella e ciò che non muore”. Nel passato e oggi che ruolo può avere l’arte nel comunicare temi universali che si aprono a importanti riflessioni sulla storia del passato e sul presente? Con un contributo dell’artista Anselm Kiefer, che invierà risposte scritte ad alcune domande. Interviene Alessandro Morandotti su “Caravaggio e Giacomo Ceruti. Fortune e sventure critiche di due grandi artisti lombardi”. Introduce Stefano Vassere.

Per informazioni e prenotazioni: participate@associazione-nel.ch

Le conferenze saranno videoregistrate e successivamente disponibili sul sito www.associazione-nel.ch e sul canale YouTube dell’Associazione.