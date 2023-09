La luinese Elena Travaini porta inclusione a Milano con l’evento “Freebility, oltre gli stereotipi”

(Foto di Cristian Palmieri, presa dal Progetto Donne Fuori dall’Ombra che farà parte delle mostre fotografiche presenti all’evento)

Sabato 7 ottobre 2023 a partire dalle 9:30 Milano si prepara ad ospitare l’evento “Freebility”, all’interno dei Chiostri di San Barnaba, in via Francesco Daverio 7. L’evento prevede una sfilata di moda inclusiva e sostenibile, talk su tematiche sensibili (bullismo, disabilità, DCA) e workshop legati al tema del public speaking, story-telling, fotografia e moda.

“Freebility” viene organizzato dall’associazione Blindly Dancing, di cui Elena Travaini è presidente. L’evento, che ha scopo benefico, avrà una risonanza nazionale con una copertura mediatica di oltre un milione di persone.

Parte del ricavato verrà devoluto a tre associazioni: Blindly Dancing: Dona un Colore a un Bambino, si occupa di raccogliere fondi per l’acquisto di materiale ludico ed educativo per i piccoli pazienti dei reparti di oncologia pediatrica. Le Farfalle Lilla, associazione fondata da Tatiana Ianniello, che supporta persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e le loro famiglie. Amici Miei Singing Group, associazione creata da Marta Carraro e Nicola Piazzon, che sostiene ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo.

L’evento verrà accompagnato da un servizio di catering, con prodotti realizzati dalla cooperativa Costa sorriso, una realtà equosolidale che si occupa dell’inserimento lavorativo di persone disabili. Elena Travaini è stata inoltre premiata come attivista nella Giornata internazionale dei diritti umani, alla quale hanno partecipato diverse cariche dell’amministrazione comunale, nonché ambasciatori e consoli internazionali.

OSPITI

Gli ospiti presenti per l’intero corso della giornata saranno: Farida Kant, drag queen conosciuta a livello internazionale e finalista di Drag Race Italia 1, Alessandra Balocchi, modella e attivista contro la violenza sulle donne, Giorgia Cicatello, Luana Cotena, Rosanna Stega, Coco Calderoni e Maria Santovito e Soulemane Keita, fashion designers, attivisti per una moda sostenibile e per la tutela dei diritti umani, Christian Palmieri, Alessio Mingiardi, Davide Mellone, fotografi professionisti, Carol Alberio e Luigi Ferrari ballerini di danze standard, Elena Salem, scrittrice e fondatrice della community culturale “Il piacere di raccontare” che conta più di 350mila persone tra Facebook e Instagram, Fabula Deck, storyteller e promotori del progetto “Fabula Deck”, Caterina Tornani, psicologa, psicoterapeuta e imprenditrice, Marco Zambotti, psichiatra e Monica Galasso, creatrice di gioielli per la realtà solidale L’ora del tè.

TALK E WORKSHOP

L’evento vedrà la presenza di 9 Talk della durata di 15 minuti ciascuno e di 4 Workshop, laboratori da un’ora ciascuno. Di seguito i Workshop della giornata:

– “Style yourself: my sustainable profile”, condotto da Giorgia Cicatello, Workshop

sulla scoperta di un proprio stile attraverso nozioni di moda e scelte ecosostenibili;

– “Scrittura creativa”, condotto da Elena Salem, Workshop di scrittura creativa sui

segreti della narrativa e come scrivere un romanzo di successo;

– “Public Speaking e Storytelling”, condotto da Fabula Deck, Workshop sulla

comunicazione e sull’utilizzo delle carte di Fabula in grado di aiutare le persone a

creare uno story-telling;

– “Apericorso di fotografia per cellulare” condotto da Davide Mellone, Workshop

sulla fotografia

SFILATA

L’evento vedrà una sfilata finale con 7 stilisti che portano avanti una mission inclusiva a 360 gradi: Giorgia Cicatello, Alare di Luana Cotena, Coco Calderoni, OMAMMA – Organic Wear di Stefano Panella, Sk&Ms Design, Stylerose Creations e L’ora del tè di Monica Galasso.

Durante tutta la giornata sarà possibile visionare anche 3 mostre fotografiche esibite all’interno del Chiostro dei Pesci: “Donne Fuori dall’Ombra” di Cristian Palmieri, “Donne invincibili” di Davide Mellone e “Ritratti di Emozioni” di Alessio Mingiardi

Il programma completo: locandina

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare all’evento sono previste tre fasce di prezzo:

– 30 euro per partecipare alla Sfilata serale, con rinfresco e presentazione delle tre

associazioni a cui verrà devoluto il ricavato;

– 40 euro per partecipare agli eventi della giornata, Talk e Workshop, esclusa la

sfilata;

– 50 euro per partecipare all’intera giornata (Talk, Workshop e Sfilata).

I pagamenti dovranno essere effettuati entro le ore 23:59 di mercoledì 4 ottobre 2023 con bonifico bancario. I posti sono limitati.

Qui i dati per poter effettuare il bonifico: IBAN: IT40Z0538750401000042634630

Nome associazione: BLINDLY DANCING A.S.D.

Causale: Quota d’iscrizione all’associazione + nome e cognome