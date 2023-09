Lavori di realizzazione della fogna, chiude temporanemente la TiCicloVia a Malnate

È stata chiusa temporaneamente al transito di qualsiasi mezzo e dei pedoni un tratto di pista ciclopedonale denominata “Ti Ciclo Via” compreso tra il mulino Bernascone in via Zara a Malnate (località Folla) e la passerella ciclopedonale in località Cave Molera in Comune di Malnate.

A comunicarlo è la Provincia di Varese: la chiusura temporanea è prevista da lunedì mattina a venerdì sera di tutte le settimane a partire da oggi, lunedì 25 settembre 2023, fino a sabato 18 novembre 2023 e comunque fino alla fine dei lavori di realizzazione del nuovo collettore fognario in corso di realizzazione in via Zara. La ciclabile sarà quindi praticabile nel corso dei weekend.

La sospensione della circolazione di tutti i veicoli, comprese le biciclette, e dei pedoni lungo il tratto di pista ciclopedonale indicato è necessaria «Per tutelare la sicurezza degli addetti ai lavori e non generare pericolo per i fruitori della pista ciclopedonale – spiega la nota della provincia – In quanto la larghezza della carreggiata restante, durante gli scavi per la realizzazione del collettore fognario all’interno del cantiere temporaneo e mobile, non permetterebbe il transito di mezzi e persone in sicurezza».