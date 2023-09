L’i.c. Galilei porta i libri per la città con le casette del bookcrossing a Borsano e Sacconago

E’ stato inaugurato mercoledì, in occasione della Settimana europea della Mobilità, il bookcrossing dell’Istituto Comprensivo Galilei. Sono due le casette che conterranno libri a disposizione di tutti: sono state installate a Sacconago, in piazza san Donato, e a Borsano, all’interno del parco Campone, nei pressi dei plessi scolastici che costituiscono l’istituto.

Accompagnati dagli assessori Salvatore Loschiavo, Daniela Cinzia Cerana, Maurizio Artusa, e dai consiglieri Orazio Tallarida ed Emanuele Fiore, dalla nuova dirigente Patrizia Isabella e dalle insegnanti, i bambini si sono incamminati dalle primarie Negri e Rossi per raggiungere le casette, realizzate in collaborazione con il comitato genitori. Una camminata tra i libri che sarà replicata durante l’anno da tutte le classi, un modo per fare attività scolastica fuori da scuola, unendo il piacere di camminare a quello di leggere.

Gli alunni, le famiglie e tutti gli abitanti del quartiere potranno prendere in prestito i libri e fermarsi a leggerli sulle panchine o portarli a casa. A loro volta potranno lasciare nella casetta altri libri per tutti coloro che li vorranno leggere.

«È stato bellissimo arrivare qui a piedi, in mezzo alla strada, che di solito è adibita alle macchine. Ancora una volta viene lanciato il messaggio che la strada è di tutti – ha detto l’assessore Loschiavo -. Casetta è un diminutivo, invece questa è una cosa grande, che ha visto una grande collaborazione tra scuola in tutte le sue componenti, lo sponsor, l’amministrazione, una grande squadra che ha condiviso e raggiunto l’obiettivo».

L’assessore Cerana ha invece invitato i più piccoli a dare l’esempio ai più grandi: «La casetta è di tutti, quindi di ciascuno di voi, tutti devono avere la possibilità di scambiare i libri: voi dovrete custodirla e dire ai più grandi di non rovinarla».