L’Usb raccoglie firme a Gallarate per l’istituzione del reato di omicidio sul lavoro e il salario minimo

Sabato 30 settembre Usb (Unione sindacale di base) Varese sarà alla zona mercato di via Torino a Gallarate dalle 9 alle 13 per raccogliere le firme per le due leggi di iniziativa popolare che l’intera Usb sta promuovendo: istituzione del reato di omicidio sul lavoro perché «troppi lavoratori perdono la vita quotidianamente per colpa dei risparmi effettuati sulle misure di sicurezza, recentemente la strage di Brandizzo ha colpito tutti, e i datori di lavoro non pagano per le loro responsabilità». Prevista istituzione di un salario minimo che parta da 10 euro/ora e sia legato all’inflazione solo così, secondo i vertici dell’Usb, si può porre fine alla piaga dello sfruttamento e del lavoro povero. (foto di repertorio)

«I cittadini di Gallarate troveranno i delegati Usb al gazebo per agire insieme concretamente per due azioni di importanza vitale per le lavoratrici e i lavoratori di oggi e di domani» conclude l’Usb.