McDermott moto perpetuo, Shahid e Brown da incognite a problemi

SHAHID 4,5 – Il confronto con Campbell non inizia nemmeno, ma non è quello il punto. Vinnie dà l’impressione di essere uomo di complemento, uno di quelli che serve a stare in campo tot minuti giusto perché qualcuno sul parquet ci deve stare per arrivare a cinque. Poca iniziativa, e quando c’è è imprecisa. 1/5 dall’arco e 3 perse.

CAULEY-STEIN 5,5 – Quando tutti pensano che la partita vada da lui, Trill fa clamorosamente cilecca. Aveva apparecchiato il pomeriggio nel modo migliore: due periodi a osservare e dirigere la squadra da centro area, il terzo quarto per incidere e spingere i compagni di squadra. Poi stop: palle perse, schiacciata sbagliata, canestri concessi ai Sako e ai Nzekewsi. Non lo salvano i rimbalzi, serviva la sua firma.

ULANEO 6 – Prestazione più che onesta a partita ancora viva. Due canestri sugli scarichi, un libero a segno, solita applicazione pur con qualche ritardo nelle rotazioni a protezione del ferro.

WOLDETENSAE 7 – Regala a sé e alla squadra una prova in doppia cifra dopo lo zero in attacco con Belgrado. Stavolta ne fa 13, mette triple importanti ma è anche intelligente nel mandare a segno i compagni (6 assist). Biala lo usa come stopper in difesa ed è uno dei più concreti anche da quella parte del campo.

MORETTI 6,5 – Un primo periodo da mani nei capelli lavato però da un secondo quarto in cui mostra tutto il suo quoziente intellettivo applicato al basket. Spacca la difesa andando sino al cuore dell’area poi si mette a lavorare a rimbalzo e all’assistenza per il bene della squadra. Nell’ultimo periodo fatica a sua volta anche se poi l’unica tripla dei primi minuti arriva dalle sue mani.

LIBRIZZI 5,5 – I falli di Hanlan gli concedono quasi 10′ di gioco: fa da sponda ai compagni ma non prova quasi mai a inventare in prima persona. Un solo tiro uscito con un po’ di sfortuna, meno sfrontato di altre volte.

VIRGINIO N. E. – Dentro in un quintetto improbabile messo in piedi da Bialaszewski in preda al gioco d’azzardo (Librizzi, Wolde, McDermott, Virginio, Ulaneo) che dura lo spazio di qualche azione.

HANLAN 5 – Lascia sola la squadra spendendo due falli non troppo utili nel giro di pochi minuti e sta a guardare la partita per il resto del primo tempo. Poi torna dentro, combina qualche buona giocata ma la alterna con forzature e nervosismi. Varese gli chiede qualche prodezza nel momento clou, ma lui questa volta non ne ha in magazzino.

MCDERMOTT 7,5 (IL MIGLIORE) – Prova roboante di McD che comincia la partita triturando ogni tentativo di difesa su di lui e la prosegue nella stessa maniera. 27 punti con il 50% dal campo, impatto continuo a rimbalzo anche ad altezze irreali, roccia su cui poggia gran parte della Itelyum che prova il colpo contro Cholet. Arriva al traguardo quasi senza benzina e alla fine è umano anche lui: un tiro corto in percussione mette fine alle speranze. Moto perpetuo. MVP Confident per i lettori della nostra #direttavn con il 71% dei voti.

BROWN 4,5 (IL PEGGIORE) – Tra lui e Shahid c’è una differenza. Il play-guardia è insufficiente, l’ala risulta dannosa a più riprese. Comincia spendendo due falli (uno inutile, con canestro avversario) inframezzati da una forzatura al tiro con poco senso. Nel secondo tempo concede un altro 2+1, va a sbattere sulla difesa e trova giusto 2′ di gloria con una tripla e un fallo su tiro da 3 (deve ringraziare il difensore perché era un tentativo forzato). Al momento è l’uomo in meno della compagnia.