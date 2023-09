Bialaszeski: “Alcuni errori decisivi, ma è stata un’esperienza utile”

BIALASZEWSKI 1 – «Siamo riusciti a comandare la gara per un frangente ma abbiamo fatto errori decisivi. In generale è stata una gara tirata nella quale abbiamo fatto anche buone cose senza però arrivare al risultato che volevamo».

Galleria fotografica Basketball Champions League: Cholet – Itelyum Varese 96-88 4 di 11

BIALASZEWSKI 2 – «Abbiamo trovato un alto livello di competizione, disputato due partite vere con avversari di ottimo livello, e ora siamo pronti per avvicinarci all’esordio nel campionato italiano. Saremo pronti per la gara di mercoledì prossimo, prima giornata».

FERRAIUOLO 1 – «Cholet è stata molto brava nel momento in cui abbiamo preso 9 punti di vantaggio. Non hanno mollato, si sono messi a zona e hanno recuperato. Peccato davvero, un po’ di lucidità e attenzione in più e ci saremmo portati a casa la partita. Peccato per McDermott che ha fatto una grande gara».

FERRAIUOLO 2 – «Pazienza, rientriamo a casa e concentriamoci sul campionato e sulla Fiba Europe Cup nella quale daremo il massimo e proveremo a ricevere il massimo: è una competizione che nel passato ci ha già dato diverse soddisfazioni».