Ora il Castello Visconti a Somma si scopre anche in francese e inglese

Ora il castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo si scopre anche in francese e inglese: all’interno del progetto “Ieri, Oggi e Domani: il percorso dell’arte sommese” il Comune ha finanziato l’acquisto di dieci audioguide in lingua straniera (inglese e francese) del Castello Visconti di San Vito, per rendere ancora più accessibile e attrattivo – ben oltre i confini del Varesotto – uno dei luoghi più conosciuti e apprezzati del patrimonio artistico e culturale di Somma.

Le audioguide sono state consegnate stamattina, lunedì 11 settembre 2023, alla segretaria della Fondazione Visconti di San Vito, Cristina Bertacchi, dagli assessori Francesco Calò (turismo) e Donata Valenti (cultura), e saranno a disposizione dei visitatori da questa domenica, 17 settembre.

«Finalmente saranno disponibili le audioguide in lingua francese e inglese e non nascondo la speranza che in futuro si possano avere in altre lingue, per accrescere l’offerta turistica e la possibilità di far scoprire uno dei nostri monumenti più conosciuti e ammirati anche ai turisti che non parlano italiano», ha detto Francesco Calò, assessore al Turismo.

Donata Valenti, assessore alla Cultura, ha aggiunto: «Siamo lieti di consegnare le audioguide in inglese e francese per il nostro meraviglioso Castello. Il progetto di valorizzazione del patrimonio sommese, fatto di tante azioni, prende sempre più corpo, con l’obiettivo di essere aperti e ricettivi verso un pubblico sempre più vasto e con l’intento di far conoscere le meraviglie di Somma anche all’estero».