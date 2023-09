Ortodonzia intercettiva, l’importanza per i bambini e l’ortodonzia trasparente

La diagnosi precoce è fondamentale per la salute orale e nel trattamento di molte problematiche odontoiatriche; l’ortodonzia – la branca che si occupa del corretto allineamento dei denti – non fa eccezione.

Le malocclusioni, per esempio, non si risolvono da sole e tendono a peggiorare con il tempo ed è quindi importante individuarle il prima possibile.

Cos’è l’ortodonzia intercettiva

L’ortodonzia intercettiva è la branca dell’odontoiatria dedicata al trattamento dei problemi di malocclusione in età pediatrica. Viene definita intercettiva proprio perché il suo scopo è quello di «intercettare», diagnosticare e trattare eventuali alterazioni nella crescita e nello sviluppo delle ossa mascellari dei bambini non appena si presentano, così da evitare che possano aggravarsi in età adulta e sia necessario poi ricorrere a trattamenti ortodontici più lunghi e complessi.

In questo modo si può intervenire in tempo utile su eventuali problematiche che nella maggior parte dei casi sono di natura scheletrica, che interessano non solo la dentizione, ma anche la deglutizione, la funzione respiratoria, la fonetica e la postura e che possono avere cause naturali o comportamentali.

Lo confermano i professionisti di Confident Studi Dentistici, realtà presente a Varese con una sede in cui vengono trattate tutte le branche dell’odontoiatria: «Quanto prima una malocclusione viene intercettata, tanto meglio si riesce a definire e pianificare un trattamento ottimale. Per questo consigliamo ai genitori di portare a un controllo i loro bambini a partire dai sei anni. Già a questa età lo specialista riesce a individuare problematiche quali il morso incrociato, il morso inverso, il morso aperto o anche un affollamento. Non appena intercettata una malocclusione, lo specialista può stabilire il momento migliore per portare a termine il trattamento, a seconda dall’età e dello sviluppo fisico del paziente, ma anche della tipologia e dimensione della malocclusione».

In bambini e ragazzi, la crescita delle ossa mascellari può essere sfruttata per correggere le malocclusioni. Si approfitta quindi del processo di crescita, ad esempio, per modificare la posizione di mascella e mandibola.

Quali problematiche curare

L’ortodonzia intercettiva viene impiegata per risolvere problematiche legate allo scorretto allineamento tra l’arcata dentale superiore e quella inferiore: rientrano in questa categoria il morso inverso o crociato, il morso aperto, la terza classe; le cause possono essere genetiche o comportamentali, per esempio per l’uso del ciuccio, l’abitudine a succhiare il dito o l’interposizione del labbro inferiore.

Si può intervenire precocemente anche in caso di errato allineamento dei denti, per esempio l’affollamento dentale: situazione in cui i denti si accavallano per il poco spazio, o nei casi in cui la dimensione dei denti non è proporzionata alle strutture adiacenti.

Queste problematiche vengono normalmente trattate tramite apparecchi ortodontici (fissi, come gli espansori palatali, o rimovibili) o esercizi specifici di rieducazione.

«Si tratta di trattamenti non invasivi né dolorosi per il bambino, che però hanno effetto a lungo termine: i risultati diverranno evidenti con la crescita, e saranno ottimali e duraturi».

Ortodonzia trasparente: per adolescenti e adulti la correzione e l’allineamento dei denti

Poiché quando si parla di «apparecchio dentale», si pensa inevitabilmente a bambini e giovani, si è talvolta portati a dubitare del fatto che anche gli adulti possano beneficiare di un trattamento ortodontico. Non è assolutamente così: allineare i denti con un apparecchio è possibile negli adulti tanto quanto nei giovani. Ed è possibile optare per dispositivi estetici non ingombranti, che permettono di raddrizzare i denti senza ricorrere all’apparecchio fisso di metallo. Questa tecnica è conosciuta con il nome di «ortodonzia invisibile».

Gli allineatori non sono altro che delle mascherine di plastica trasparente sagomate sui denti che vanno indossate sempre, giorno e notte. Possono essere tolte per lavare i denti e per mangiare.

Ciò consente a tanti adulti, che non vogliono indossare un apparecchio fisso di metallo, di poter tornare a sorridere con i denti dritti a qualsiasi età.

A oggi le mascherine trasparenti sono veramente molto diffuse perché sono una soluzione discreta applicabile in molti casi per correggere le anomalie di posizione dei denti in maniera personalizzata, sicura e non invasiva.

Visualizzare il risultato: oggi è possibile grazie ai software

L’ortodonzia invisibile è poi garanzia di successo, grazie a software sofisticati che permettono di simulare lo spostamento dei denti.

Lo specialista in ortodonzia effettua infatti una simulazione che consente di visualizzare il risultato finale.

Lo spiegano gli esperti di Confident Studi Dentistici: «Prendiamo un’impronta digitale della bocca del paziente e scattiamo delle fotografie. Su questa immagine 3D si programma, secondo una simulazione virtuale, lo spostamento progressivo dei denti fino a raggiungere la posizione desiderata. Le fasi di spostamento e il percorso del trattamento sono studiate e decise dall’ortodontista. Così è possibile vedere in anteprima come sarà il nuovo sorriso!».

Questo esame preliminare consente anche di valutare l’idoneità della persona a questa tipologia di trattamento.

Una volta definito il percorso da intraprendere, vengono realizzati gli allineatori, ognuno dei quali ha l’informazione necessaria a effettuare gradualmente lo spostamento deciso, fino a raggiungere l’obiettivo finale.