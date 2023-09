Perlaffitto 2023, la soddisfazione di Emanuele Monti: “Azioni dirette a favore delle famiglie lombarde”

«Bene la delibera di Giunta che approva la misura “Perlaffitto 2023” che assegna 3,5 milioni di euro agli ambiti territoriali per garantire il mantenimento degli alloggi in locazione sul libero mercato anche per l’anno 2023. Questa delibera sottolinea come il lavoro della IX Commissione possa tradursi in azioni dirette a favore delle famiglie lombarde». Così Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione IX “Sostenibilità sociale, casa e famiglia” in merito all’approvazione da parte della Giunta di Regione Lombardia della misura “Perlaffitto 2023”.

«In questo momento di difficoltà la Regione Lombardia è vicina alle problematiche dei cittadini e trova soluzioni concrete. Come Lega in IX Commissione lavoriamo, in stretta collaborazione con la Giunta, per garantire il diritto alla casa mettendo al primo posto le necessità delle famiglie lombarde. La delibera “Perlaffitto 2023” rappresenta un importante sostegno vitale ai nuclei familiari che abitano alloggi sul libero mercato, con un indicatore Isee non superiore a 26mila euro e un contratto di locazione da almeno 6 mesi».

«Questi 3,5 milioni sommati alle risorse erogate ai Comuni dal 2014, e alle misure sperimentali degli anni scorsi, raggiungono un totale di oltre 19 milioni di euro: una iniziativa che è dimostrazione tangibile dell’impegno di Regione Lombardia a favore delle famiglie lombarde promuovendo la stabilità abitativa» conclude Monti.