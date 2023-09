Ritrovato Santosh, il ragazzo sparito da Ferno una settimana fa

«È stato ritrovato Santosh, il ragazzo fernese di 13 anni, allontanatosi dalla sua abitazione nella notte tra mercoledì e giovedì 23 e 24 agosto scorsi» – la lieta notizia la comunica il sindaco di Ferno Sarah Foti. Il ragazzo si trovava a Como e ora è con i suoi genitori che, dopo giorni di angoscia, ansia e attesa, hanno potuto finalmente riabbracciarlo.

«Ora la famiglia è finalmente riunita» – prosegue il sindaco che si era spesa in prima persona per alimentare le ricerche del tredicenne.Tanta la commozione. «Non vedevamo l’ora di poter dare la buona notizia del ritrovamento. Sono stati giornate e nottate di forte tensione e preoccupazione ma, fortunatamente, ora Santosh è di nuovo con noi» – sospirano i genitori.

Il sindaco ha voluto esprimere un profondo ringraziamento «a tutti coloro che hanno collaborato alle ricerche e, in particolare, alle forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile, Carabinieri in Congedo, Prefettura e Questura. Senza sosta hanno battuto palmo a palmo tutta la zona senza tralasciare nessun elemento e vagliando tutti i possibili canali di ricerca. Un grazie di cuore va soprattutto a tutti i cittadini fernesi e non, tantissimi, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel tenere alta l’attenzione e diffondere la notizia diffondere la notizia, oltre a mettersi da subito a disposizione per dare il proprio supporto. Il ritrovamento di Santosh è una vittoria e una soddisfazione per lo spirito di solidarietà di tutta la comunità. Bentornato Santosh!».