Scritture di Lago è pronto a svelare i vincitori

Giovedì 28 settembre, alle 18, si svolgerà a Como, a Villa Olmo, la premiazione della quarta edizione di Scritture di Lago, premio dedicato alla letteratura e ai laghi.

A seguire, Scritture di Lago si presenterà a Verbania venerdì 29 settembre alle 17 alla Sala convegni dell’Unione Industriali in via Sironi 5; giovedì 5 ottobre alle ore 20.30 nel Salone del Comune di Varese in via Sacco 5 e giovedì 12 ottobre a Lugano alle 18 in Biblioteca Salita dei Frati 4a.

A Villa Olmo giovedì 28 settembre, nel corso della cerimonia di premiazione verrà svelato il podio dei vincitori delle tre sezioni del premio: Premio dei laghi – romanzi e raccolte di racconti editi, Scritture Di Lago 2023 – Premio Regio Insubrica per racconti inediti e Premio “Ponti sull’acqua” per la traduzione edita in lingua italiana.

In lizza per il Premio dei laghi – romanzi e raccolte di racconti editi troviamo: “Lunedì mi innamoro“ di Enrico Fovanna, Giunti (Lago delle fate – Vb); “Le due mogli di Manzoni” di Marina Marazza, Solferino (Lago Maggiore, Lago di Como, Lago di Pusiano); “La banda felice” di Carolina Crespi, Nutrimenti (Lago Maggiore); “ Il giardino dei cedri” di Massimo Tedeschi, La nave di Teseo (Lago di Garda);“La volta del bricolla” di Patrizia Emilitri, Tea (Lago Maggiore).

Riceveranno una menzione di merito: La casa dell’uva fragola di Pier Vittorio Buffa pubblicato da Piemme che è ambientato tra Varese e il lago Maggiore, a Castello Cabiaglio e a Milano Grigio Ferro di Lorenzo Sartori pubblicato da Laurana Editore.

All’interno del Premio dei laghi verrà assegnato anche il premio “Giovani autori” destinato a un autore di massimo 35 anni.

Il podio di Scritture Di Lago 2023 – Premio Regio Insubrica per racconti inediti verrà scelto fra le seguenti opere: “Le rose della Bice” di Maria Grazia Bajoni (Lago di Lugano); “Il venditore del lago” di Cristina Biolcati Cristina (Lago di Garda); “Il lago in cartolina” di Paola Bresso (Lago Maggiore); “Un giorno di fine estate” di Ildo Brizzi (Lago di Como); “Il richiamo del lago” di Laura Coerezza (Lago di Varese); “La casa di famiglia” di Silvana Ferrario (Lago di Lugano); “Torneremo presto” di Valentina Guerra (Lago Maggiore); “Rosso Camelia” di Tiziana Iannantuoni (Lago Maggiore); “Ti piace Dickens” di Patrizia Magretti (Lago di Como); “L’immortale (Brucia, strega brucia)” di Giorgio Maimone (Lago di Como); “Cartoline macchiate di sangue” di Massimo Martini (Lago di Garda); “Se l’Italia fosse come il lago” di Alessandro Mella (Lago di Como); “La dolce acqua” di Carla Negretti (Lago di Como, Lago di Pusiano); “Liberi insieme” di Eugenio Novara (Lago di Como); “La terza legge” di Alberto Pizzi (Lago Maggiore); “I segreti giacciono sul fondo del Lario” di Alessandra Roda (Lago di Como).

Menzioni di merito verranno attribuite a Milena Contini per “Il mostro”, Emilia Covini per “Il Rally del Sestriere” e a Claudio Righenzi per “Calcolo errato”. A Maria Vittoria Somigliana con “Cinque agoni e una lucia” la Targa “Museo Barca Lariana – Pianello del Lario”.

Durante la serata verrà presentata la quarta antologia Scritture di Lago (Morellini) con immagine di copertina di Irma Kennaway e che raccoglie alcuni dei migliori racconti inediti candidati nell’edizione 2023.

Nel corso della serata si svelerà anche il vincitore del Premio “Ponti sull’acqua” per la traduzione edita in lingua italiana, stabilito in collaborazione con gli studenti del master in editoria dell’Università IULM. I traduttori sono Stefania Forlani per Noi tre, edito da Frassinelli; Alessandro Storti per Libero scorre il fiume edito da Nord; Luca Briasco per Moon Lake edito Giulio Einaudi. Menzione della giuria a Norman Gobetti per La cura dell’acqua edito Giulio Einaudi.

I vincitori delle tre categorie riceveranno anche l’opera artistica realizzata per l’occasione dall’artista Walter Tacchini.

Scritture di Lago inoltre invita il pubblico a visitare, da giovedì 28 settembre fino al 29 ottobre a Como, la mostra fotografica “Scritture di luce, il volto delle parole” ospitata in Lungo Lario Trento 9, nella sede di Banca Generali Private. L’esposizione si articola in 38 fotografie di Paolo Della Corte e Raffaella Grandi, che rappresentano sia noti scrittori italiani affermati a livello internazionale sia vincitori e finalisti del Premio Scritture di Lago.

Tutti gli eventi sono gratuito e aperti al pubblico previa prenotazione a scritturedilago@scritturedilago.com

Scritture di Lago è organizzato dall’associazione no profit LarioIn con il sostegno di Banca Generali Private e della Comunità di Lavoro Regio Insubrica; gode dei patrocini di Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Provincia di Como, Provincia di Varese, Comune di Como, Città di Lugano, Comune di Varese, Città di Avigliana, Comune di Arona, Comune di Baveno, Comune di Pettenasco, Città di Verbania, Confindustria Como, Unione Industriale Verbano Cusio Ossola, Confcommercio Como, Camera di Commercio di Como e Lecco, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio Monterosa Laghi e Alto Piemonte, Fondazione Comunitaria del Vco, Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Minoprio, FAI Lombardia e dell’associazione culturale La Gente di Lago.