Sei borse di studio consegnate da Elmec alla LIUC

«Il mio sogno continua, e farò tutto il possibile per trasformarlo da un semplice progetto in una straordinaria realtà», dice Teresa De Lucia, studentessa al secondo anno di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management, intervenuta martedì 26 settembre alla cerimonia di consegna delle borse di studio da parte di Elmec, in Villa Jucker, alla LIUC.

«Arrivare qui un anno fa non è stato facile per me – ammette la giovane, originaria di un piccolo paese della provincia di Caserta -. Ho lasciato la mia famiglia, i miei amici, le persone a me più care per inseguire il sogno Liuc. Dopo un anno, vissuto tra alti e bassi, posso affermare che questa Università mi ha permesso di acquisire una nuova visione della vita: ho imparato ad essere più curiosa, ho trovato quella che, ad oggi, posso considerare la mia “seconda famiglia” e ho scoperto la mia indipendenza, un aspetto fondamentale per proseguire il mio percorso personale e professionale. La Liuc non mi ha mai fatta sentire solo un numero, ma sempre una persona, e per questo le sarò sempre grata. Ho partecipato a numerosi progetti accademici, in cui il confronto è sempre stato una costante e sono sicura mi stia preparando in maniera adeguata al mondo del lavoro e mi stia fornendo gli strumenti e le conoscenze adatte per realizzarmi».

Con lei, altri 5 studenti – Elisa Allevi, Sara Clerici, Martina Franguelli, Nicolò Martin Joswig, Ettore Pio Tiozzo – hanno ottenuto il riconoscimento del valore di 2.500 euro finanziato da Elmec, realtà che da oltre 50 anni accompagna l’evoluzione digitale delle aziende, rappresentata per l’occasione da Alessandro Villa, amministratore delegato Elmec Solar del Gruppo Elmec Informatica.

«Queste Borse rappresentano un’opportunità certamente per gli studenti meritevoli ai quali sono state assegnate, ma anche per la nostra azienda – sostiene Villa -. Riteniamo fondamentale il rapporto con le Università per promuovere lo studio e per formare i nostri futuri collaboratori e manager. Il nostro obiettivo comune è sviluppare questo territorio e ben venga chi sceglie di partecipare alla costruzione di un futuro fondato su valori importanti come l’innovazione e la conoscenza. La cultura è tutto e il mondo è nelle vostre mani, ragazzi. In bocca al lupo».

Al tavolo con Elmec e la responsabile del Diritto allo Studio della LIUC Sabrina Belli, c’erano il presidente della LIUC Riccardo Comerio e il prorettore Anna Gervasoni per un momento di attenta condivisione a favore di studentesse e studenti LIUC. «Ringrazio Elmec per l’importante sostegno che ha voluto riconoscere a chi si impegna nello studio e auspico che possa rimanere un nostro partner anche in futuro», dichiara Comerio.

«E’ bellissimo che un’azienda all’avanguardia come Elmec abbia scelto di aiutare i ragazzi a raggiungere i loro obiettivi – aggiunge Gervasoni -. Siete voi le risorse che faranno diventare sempre più grande la nostra piccola Università e sempre più grandi le imprese».