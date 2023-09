Siccità e alluvioni, l’Italia che cambia: un appuntamento da non perdere con il colonnello Giuliacci a Varese

Venerdì 15 settembre, alle ore 19:00, si terrà un incontro imperdibile per tutti coloro che sono interessati a comprendere gli effetti del cambiamento climatico in Italia, in particolare nella regione del Varesotto. L’appuntamento, che avrà luogo nell’”area incontri e cultura” della Fiera di Varese alla Schiranna, vedrà protagonista il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e personaggio televisivo.

Il dialogo, con la direttrice di Alfanotizie Debora Banfi, sarà incentrato sul tema “Siccità e alluvioni: l’Italia che cambia“, e per approfondire l’argomento è stato invitato il colonnello Mario Giuliacci, esperto del settore che condividerà la sua preziosa esperienza e conoscenza. Sarà una appuntamento dedicato a esplorare e discutere gli impatti che il cambiamento climatico sta avendo sulla nostra terra, andando ad analizzare fenomeni sempre più frequenti come siccità e alluvioni.

Oltre le Previsioni Meteo

L’incontro andrà ben oltre la semplice discussione sulle previsioni del tempo. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire una serie di curiosità interessanti che toccano diversi aspetti legati al cambiamento climatico. Sarà un modo per approfondire come le variazioni climatiche stiano influenzando la nostra vita quotidiana, da diversi punti di vista, e quali potrebbero essere le strategie per mitigare questi effetti. È un’occasione unica per acquisire una maggiore consapevolezza sul tema del cambiamento climatico e su come esso sta modellando l’Italia di oggi.

Ricordiamo a tutti gli interessati di presentarsi presso l’”area incontri e cultura” della Fiera di Varese alla Schiranna, Venerdì 15 settembre, alle ore 19:00. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming.