Smottamento a Cavaria, chiusa via IV Novembre

A causa del maltempo di lunedì pomeriggio (18 settembre) a Cavaria con Premezzo si è verificato uno smottamento del tratto di via IV Novembre dal civico 376 al civico 402.

La via IV Novembre sarà interdetta al traffico dall’incrocio con via XXV Aprile alla via San Rocco, fino al ripristino dell’intero sedime stradale.