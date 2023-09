Spostarsi in modo sostenibile? A Luino si può. Presentate a Palazzo Verbania due App

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, il Comune di Luino ha dato vita a una serie di iniziative mirate a promuovere un approccio eco-friendly alla circolazione urbana, incoraggiando sia residenti che visitatori a considerare opzioni di trasporto sostenibili e rispettose dell’ambiente come alternative al tradizionale utilizzo dell’auto privata.

Uno degli eventi più significativi è stata la presentazione, tenutasi il 21 settembre a Palazzo Verbania, di due innovative applicazioni che potrebbero rivoluzionare il modo in cui la gente si muove in città. Si tratta dell’App MyCompany, pensata per la promozione del carpooling lavorativo e scolastico, e di “Smart Border Parking”, utile a monitorare l’utilizzo dei parcheggi della Quinta Locale e delle Ex Parigine.

«Il tema della “mobilità” ci ha coinvolto fin da quando abbiamo iniziato a costruire il nostro programma – ha aperto i lavori il primo cittadino di Luino Enrico Bianchi -. Questo perché Luino, data la posizione particolare e l’alto numero di pendolari che la attraversano quotidianamente, è una città particolarmente congestionata. L’obiettivo in cui l’amministrazione comunale è fortemente impegnata è dunque quello di adottare misure volte a rendere questi spostamenti sempre più sostenibili e “convenienti”».

Ed è in questo senso che l’assessore all’Urbanistica e al Territorio Francesca Porfiri ha evidenziato il ruolo cruciale del Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile del Comune, che tra gli altri ha l’obiettivo di promuovere e incentivare lo sviluppo del car sharing all’interno dell’Area Vasta offrendo un nuovo servizio competitivo e di carattere transfrontaliero integrando eventualmente anche i costi e la gestione del suddetto in un unico sistema. Un ambizioso progetto Questo ambizioso che mira ad abbattere il confine nazionale per ciò che riguarda la promozione di modalità di spostamento più sostenibili e supporto della grande mole di viaggiatori che sistematicamente attraversa il confine.

Ma non solo, lo sguardo è anche alla cittadina stessa e a chi non lavora in Svizzera. Il Comune di Luino sta lavorando su vari progetti di infrastruttura, tra cui l’intervento dell’Area Visnova, il sottopasso RFI e il Masterplan della Stazione, e dopo vari incontri è riuscito a ottenere un nuovo treno la domenica e modificare l’orario del treno delle 5:18 per Milano alle 5:45, al fine di agevolare ulteriormente i pendolari.

Oltre che, come raccontato nell’incontro – nel contesto del Progetto Interreg ‘Smart Border’, volto a favorire una mobilità sostenibile, intelligente ed innovativa tra l’Italia e la Svizzera – il Comune lacustre ha deciso di lanciare l’iniziativa di incentivazione all’adozione di modalità di spostamento sostenibile “SmartBorder4Green”. Questa iniziativa mira a incoraggiare l’adozione di modalità di spostamento sostenibili da parte dei residenti e dei visitatori nell’area dell’Alto Lago Maggiore, che comprende il nord della Provincia di Varese e il distretto svizzero del Locarnese. In questo senso le due nuove App, MyCompany e Smart Border Parking, svolgeranno un ruolo chiave, contribuendo a promuovere una mobilità più intelligente e sostenibile. A spiegarle nel dettaglio, Matteo Toson, coordinatore territoriale del progetto transfrontaliero. A prendere la parola, in ultimo, è stato Gianfranco Malagola del Tavolo di Lavoro per il Clima di Luino che, nel dettaglio, ha illustrato le azioni promosse dal Laboratorio Mobilità.

App MyCompany

Questa app mette in contatto coloro che condividono le stesse destinazioni, facilitando la condivisione dei veicoli e contribuendo a ridurre il traffico e le emissioni di CO2. Un modo più intelligente e sostenibile di viaggiare. Gli utenti potranno trovare facilmente colleghi di lavoro o genitori con bambini nello stesso istituto scolastico con cui condividere il tragitto quotidiano, riducendo il numero di auto in circolazione e migliorando l’efficienza complessiva del sistema di trasporto. Con l’App si potrà percorrere i primi passi per migliorare le nostre abitudini di spostamento, rendendole più semplici, economiche e sostenibili.

Una soluzione di mobilità completa che mira ad offrire a tutti i cittadini nuovo modo di vivere la mobilità.

1) Scarica Mobility Company per iOS e Android o usa il QR Code in locandina.

2) Effettua la prima registrazione con il codice “smartborder”

3) Accedi con le tue credenziali mail

App Smart Border Parking

Dedicata al progetto Smart Border e legata all’utilizzo dei due parcheggi in zona Stazione FS, strategici per promuovere la mobilità sostenibile e incentivare un uso consapevole dell’automobile. La Quinta Locale sarà il parcheggio preposto allo scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico mentre quello delle Ex Parigine sarà il punto di snodo luinese per il car pooling & car sharing. Scaricando la app ed inserendo i dati si avranno utili informazioni per la sosta e, indicando il fine per il quale si sta utilizzando il parcheggio e quale parcheggio, servirà a monitorare l’utilizzo e il target di utenza.

Le specifiche per i due parcheggi luinesi:

PARCHEGGIO “V LOCALE”:

1) MOBILITA’ DI GRUPPO

– mobilità aziendale

– car pooling

– moto pooling

– car sharing

2) MOBILITA’ PUBBLICA

– treno

– autobus

– navigazione laghi

3) ALTRO

– moto

– bicicletta

– monopattino

PARCHEGGIO “EX PARIGINE”:

1) MOBILITA’ DI GRUPPO

– mobilità aziendale

– car pooling

– moto pooling

– car sharing

– progetto “Smisto”

2) MOBILITA’ PUBBLICA

– treno

– autobus

– navigazione laghi

3) SOSTA BREVE

– sosta breve in qualità di residente in ambito territoriale locale

– sosta breve per lo shopping nel tessuto commerciale di Luino

– sosta breve per la visita al mercato storico di Luino

– sosta breve per accesso a Ospedale, ATS e RSA

4) ALTRO

– moto

– bicicletta

– monopattino