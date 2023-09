Telefono Amico in piazza a Samarate, per la prevenzione del suicido

In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, l’associazione Telefono Amico – centro di Busto Arsizio, in collaborazione con il Comune di Samarate, ha organizzato per domenica 10 settembre 2023, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 un banchetto informativo ed un centro d’ascolto in piazza Italia a Samarate.

L’intento è quello di offrire uno spazio di riflessione e condivisione, di ciò che si prova in un momento di sofferenza o di fragilità e sulle possibili risorse/strategie per cercare di stare meglio. L’impegno dei volontari presenti attraverso il dialogo con i passanti sarà quello di sensibilizzarli sulla tematica e dare informazioni sui servizi di ascolto dell’Associazione. La prevenzione parte anche dai piccoli gesti quotidiani, accogliendo le fragilità ed al tempo stesso offrendo un messaggio positivo e di speranza.

Telefono Amico – centro di Busto Arsizio è una ODV presente Busto Arsizio dal 1973, che con altri 19 centri dislocati in tutta Italia, fa parte di Telefono Amico Italia ODV. Una organizzazione di volontariato che attraverso il servizio di ascolto telefonico, via WhatsApp e via mail, offre alle persone che si trovano in stato di difficoltà emozionale un supporto e un sostegno per poter superare la crisi e ritrovare il proprio benessere emotivo.

L’organizzazione è nata oltre 50 anni fa principalmente come strumento di prevenzione del suicidio con la “mission” di dare a chiunque si trovi in stato di emergenza emotiva la possibilità di trovare una persona aperta all’ascolto empatico e non giudicante.

La gratuità del servizio, la garanzia dell’anonimato di chi chiama e di chi risponde, l’apartiticità e l’aconfessionalità, il rispetto del vissuto chi chiama, l’impostazione non direttiva del colloquio, sono i principi fondamentali del servizio.

SE HAI BISOGNO CHIAMA TELEFONO AMICO

➡️ 02 2327 2327 attivo tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00

➡️ 324 011 72 52 WhatsApp Amico

➡️ www.telefonoamico.it