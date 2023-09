Triplo appuntamento in settimana con il Premio Chiara

Una settimana ricca per il Premio Chiara che entra nel vivo con diversi appuntamenti in calendario.

Mercoledì 27 settembre alle 21, presso il Salone Estense Varese (via Sacco 5), Dario Bressanini presenterà il suo libro “Fa bene o fa male? Manuale di autodifesa alimentare”.

Il libro è un manuale per evitare di cadere nelle trappole dei media e della pubblicità sul cibo, per trovare da soli le risposte che cerchiamo e fare la spesa e sederci a tavola con più serenità.

Dario Bressanini è ricercatore universitario e docente di Chimica all’Università dell’Insubria a Como. Uno dei divulgatori scientifici più amati e stimati, i suoi canali social sono seguiti da oltre un milione di follower.

In dialogo con lui ci sarà Riccardo Blumer, laureato in Architettura nel 1982 al Politecnico Milano. È professore presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio dell’Univ. della Svizzera Italiana.

Sabato 30 settembre dalle 10.00 alle 12.30 presso Villa Recalcati Varese (piazza Libertà 1) , si terrà l’evento dal titolo “Il disagio giovanile”. In sintonia con il protocollo stilato dal Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, interverranno don Claudio Burgio e Daniel Zaccaro e condurrà don Giuseppe Cadonà.

Don Claudio Burgio è sacerdote dal 1996, e gestisce comunità di accoglienza per minori e servizi educativi per adolescenti. È pedagogo e conferenziere su temi sociali di attualità, spiritualità, educazione, famiglia, tossicodipendenza, emarginazione giovanile.

Daniel Zaccaro, è cresciuto in un contesto difficile, che lo porta a diventare un bullo temuto da tutti, carico di rabbia e aggressività: sente che l’unico modo per guadagnarsi il rispetto è incutere paura e non temere niente. Inizia anche a delinquere e dopo una rapina viene arrestato. Al carcere minorile Beccaria di Milano incontra don Burgio ed entra in comunità. Inizia così una nuova vita: si laurea in scienze dell’educazione all’Università Cattolica di Milano e dopo un periodo ai servizi sociali del Comune di Milano diviene educatore dell’associazione Kayrós.

Don Giuseppe Cadonà, sacerdote, è stato vicario della Comunità Pastorale “S. Eusebio”, che

comprende Casciago, Barasso, Morosolo e Luvinate, per poi passare ad amministrare la Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” di Luino.

Nessuno nasce cattivo. La cattiveria viene usata dagli adolescenti per nascondere fragilità e

debolezze. Di fatto, è un’invocazione di aiuto: c’è chi si chiude in camera e chi si butta in strada

vivendo nel gruppo. Per cercare una risposta efficace serve una comprensione più profonda di questa sfida sociale, usando il dialogo e la relazione come primo antidoto.

Di questo se ne parlerà attraverso la testimonianza di Daniel Zaccaro, che è stato bullo e ha pagato per le proprie azioni, riuscendo anche a intraprendere il lungo viaggio verso la “redenzione” con l’aiuto di persone speciali incontrate negli anni della detenzione.

Sabato 30 settembre ore 18, presso Villa Recalcati Varese (piazza Libertà 1), Luca Saltini presenterà il suo nuovo romanzo “Scrivimi al confine”, in dialogo con Silvestro Pascarella.

Saltini vive a Lugano e ha scritto racconti per bambini. Il romanzo raccontala della vita di una donna, e il suo desiderio di riscatto, alle tragedie e agli slanci del Secolo Breve. E’ vivo, avvincente, e mostra come i confini da superare siano sempre quelli dentro noi stessi.