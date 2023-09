Una settimana di lavori notturni in A8, chiusure e deviazioni da Varese a Solbiate Arno

Gli automobilisti che percorrono la A8 Milano-Varese dovrebbero prepararsi a possibili disagi nella prossima settimana a causa di lavori di pavimentazione che richiederanno diverse chiusure temporanee. Queste misure sono state adottate per garantire la sicurezza degli automobilisti e per garantire il progresso dei lavori stradali.

Chiusure il 18 e 19 settembre:

Nelle due notti di lunedì 18 e martedì 19 settembre, a partire dalle 22 alle ore 5:00, sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra Lago di Varese Gazzada e Varese, in direzione di Varese. Per evitare inconvenienti, gli automobilisti sono invitati a seguire un percorso alternativo dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Varese Gazzada. Questo percorso alternativo prevede l’accesso alla SP57 e successivamente alla SP341, che condurranno fino a Varese città.

Chiusure il 20 e 21 settembre:

Dalle ore 20:00 di mercoledì 20 alle ore 5:00 di giovedì 21 settembre, l’area di servizio Brughiera est, situata nel tratto compreso tra Castronno e Lago di Varese-Gazzada, in direzione di Varese, sarà chiusa. Gli automobilisti sono invitati a pianificare le soste di rifornimento in anticipo o a utilizzare altre aree di servizio lungo la strada.

Inoltre, sempre il 20 settembre, dalle ore 21:00 alle ore 5:00 del 21 settembre, il tratto autostradale compreso tra Castronno e Varese, in direzione di Varese, sarà chiuso. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, si consiglia di percorrere la SP341 fino a Varese città.

Chiusure il 21 e 22 settembre:

Nelle due notti di giovedì 21 e venerdì 22 settembre, con orario dalle 21:00 alle 5:00, sarà completamente chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, sia in entrata che in uscita. Per evitare disagi, si suggerisce di utilizzare gli svincoli di Cavaria o di Castronno come alternative valide.

A tutto questo si aggiungono anche altre chiusure più a sud per permettere i lavori per la quinta corsia