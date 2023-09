Vandali in azione a Comerio. Scritte sul Comune e danni al lavatoio

Vandali in azione a Comerio. La tranquillità del borgo è stata turbata questa notte dall’azione di uno o più soggetti che si sono divertiti a vergare scritte orribili armati di bomboletta spray.

«Purtroppo la sede del nostro comune ha subito un attacco di vandali che armati di bombolette si sono “divertiti” a imbrattare i muri. Altri danni hanno riguardato anche il lavatoio pubblico» – scrivono sulla pagina Facebook dall’amministrazione.

Il Comune ha sporto denuncia e sono già in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per identificare i responsabili, anche grazie alle nuove telecamere installate in zona: «La nostra attenzione è sempre alta e siamo quotidianamente al lavoro perchè Comerio sia sempre bello e accogliente. In questi anni abbiamo potenziato la videosorveglianza e migliorato l’illuminazione pubblica. La lotta contro maleducati e irrispettosi è sempre aperta» – afferma il sindaco, Michele Ballarini.