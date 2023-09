Stop alle case per anziani in centro, a Lonate si passa a sport e padel a Sant’Antonino

In consiglio comunale a Lonate Pozzolo approdano le variazioni di bilancio di fine anno, che riflettono nuove priorità dell’amministrazione Carraro: la modifica alle previsioni di bilancio va in consiglio mercoledì sera, in una seduta che prevede anche diversi altri punti (bilancio consolidato, mozioni, l’esame di incompatibilità di un consigliere).

«Le variazioni di bilancio sono limitate», premette l’assessore al bilancio Mauro Andreoli. Ma le scelte sono indicative delle scelte e della progettualità.

Prima variazione: «Dobbiamo restituire il finanziamento di 550mila euro ottenuto per il recupero dell’immobile di via Vittorio Veneto» spiega Andreoli. La decisione era stata presa nell’estate scorsa: si rinuncia al progetto di case per anziani, a causa di un intervento considerato troppo costoso. «La progettazione è costata 92mila euro, a fronte di un finanziamento di 550mila euro. L’opera doveva costare 750 mila euro, ma i costi sono cresciuti fino ai 1,7 milioni». Insostenibile, secondo l’amministrazione.

Secondo punto significativo, nella variazione: «Diamo poi mandato ad un professionista per un progetto, finanziato dal bando “Sport e periferie“, per via Montello, recuperando un parco poco utilizzato» L’amministrazione vorrebbe realizzare lì «un campo polivalente, con servizi e campi da padel». Si punta appunto a intercettare risorse esterne dal bando governativo: «I tempi sono ristretti perché la scadenza per la presentazione per il bando è al 10 ottobre. Mettiamo a disposizione le risorse per il progetto di massima, pari a 46mila euro».