“Vivere in pace”: il coro Hispano-Americano al salone Estense di Varese

Il coro Hispano-Americano, diretto dal maestro Antonio Neglia, si esibirà giovedì 28 settembre alle ore 21 al Salone Estense di Varese con lo spettacolo “El diricho de vivir en paz. Amor, tierra y trabajo“. All’evento parteciperà il poeta-scrittore Dino Azzalin.

Questo appuntamento è una grande occasione per aprire una riflessione sul vivere in pace, soprattutto in un momento in cui la guerra dilania il cuore dell’Europa dopo l’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina e la minaccia di una crisi nucleare. In quest’epoca bisogna testimoniare con forza la nostra appartenenza al popolo della “Pace”.

Le esperienze umane sono come radici; e quelle del Coro Hispano- Americano di Milano affondano in terra cilena e fanno pensare agli alberi, a quelle braccia sotterranee ramificate che corrono con le mani unite da tutti i lati, affiorano dalla terra, percorrono il pianeta e a volte fanno inciampare. Ma è un “inciampo di coscienza” necessario, non doloroso bensì doveroso, simile a quello delle pietre messe apposta sul cammino (caminos) di noi viandanti, per non dimenticare. Non scordare mai gli orrori della guerra, dei soprusi, dei razzismi, che ancora oggi dilagano in questo nostro mondo. E noi lo facciamo grazie all’ “inciampo artistico” quotidiano ma anche ciclico: da questo costante percorso nascono gli spettacoli più celebrativi, per i quali ci prestiamo come cantori e narratori di piccole e grandi storie.

Così, a cinquant’anni dalla dittatura di Pinochet in Cile, cantiamo “il diritto di vivere in pace”, anelito di libertà e amore per la propria terra; cantiamo il diritto alla dignità del lavoro e alla libertà di essere e di esistere, nella propria integrità e diversità. Cantiamo la visionaria dolcezza di Victor Jara, la poesia di Pablo Neruda e di Federico Garcia Lorca; la fermezza e la lucida passione di Violeta Parra; la speranza e l’utopia di Daniel Viglietti. Autentiche voces del pueblo, gli artisti compresi nel programma musicale emergono tra la vasta produzione hispano-americana, come punti di riferimento fondamentali, sia per la grandezza universale del loro linguaggio artistico che per aver pagato di persona la loro avversione alla tirannia, incidendo così sulla storia e la cultura democratica di Paesi afflitti dalle guerre, e dalle dittature, non solo latinoamericani.

Assieme a loro si celebrerà il valore della musica come strumento di condivisione, partecipazione, custode di memorie umane, antiche, ancestrali, universali. Ad accompagnare musicalmente lo spettacolo, oltre ad Antonio Neglia (chitarre, charango, bouzouki, flauti, piano) saranno Walter Marocchi (chitarre, tiple, bouzouki), Fabrizio Grati (basso) e Renzo Ranzani (bombo, percussioni).

Il Coro Hispano-Americano nasce nel 1984, per iniziativa del M° Marco Dusi e della giornalista cilena Tonka Mimica Silva. Dal 1998 Associazione Culturale è una delle pochissime realtà in Europa a dedicare un’attenzione particolare al repertorio corale tradizionale e d’autore del continente latino-americano, senza peraltro trascurare la musica rinascimentale spagnola e la musica sacra rinascimentale e barocca.

L’attività musicale del Coro è stata accompagnata sin dall’inizio da un intenso lavoro di studio e di ricerca sul repertorio che ha portato alla pubblicazione del sito e alla realizzazione di programmi musicali tematici rivolti alle diverse occasioni di concerto, con repertorio orientato verso la musica sacra o profana, d’autore o popolare. L’Associazione ha prodotto e realizzato totalmente in proprio i CD “Dal Vivo” (2003) e “Todas las voces” (2010). Il Coro Hispano-Americano ha collaborato con attori, narratori e compagnie teatrali nella realizzazione di alcuni spettacoli come Le Rose di Atacama con Assemblea Teatro, Alfonsina-El dulce daño con Anna Paola Bardeloni, Lo que Más Quiero (Violeta Parra la vita, il Cile, l’amore) e Mujeres con Chiara Continisio. Dal 2006 il Coro è diretto da Antonio Neglia, arrangiatore e polistrumentista e si avvale della collaborazione di diversi musicisti, con formazione variabile a seconda della tipologia di concerto.

